3 tuổi đen nhất tháng 6 dương: Đụng đâu cũng hỏng, của nả ra đi

12 con giáp tử vi 20/06/2022 08:30

Có kẻ nẫng tay trên của bạn, làm bẽ mặt bạn với đồng nghiệp và cấp trên mà bạn vẫn phải nín nhịn cho qua.

Tuổi Tý

3 tuổi đen nhất tháng 6 dương: Đụng đâu cũng hỏng, của nả ra đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 6 này, người tuổi Tý luôn gặp phải những kẻ tiểu nhân ngáng đường khiến cho kế hoạch gần hoàn thành lại bị công cốc. Có kẻ còn nẫng tay trên của bạn, làm bẽ mặt bạn với đồng nghiệp và cấp trên mà bạn vẫn phải nín nhịn cho qua.

Chuyện tài chính cũng có nhiều vấn đề kéo theo khiến tiền tài hao hụt, kiếm được ít mà tiêu lại nhiều. Tháng 6 này mức chi tiêu của bạn phải bằng gấp 5 lần những tháng trước. Bạn cảm thấy bế tắc, có lúc không muốn cố gắng nữa vì kiếm mãi cũng vẫn không ra tiền lại còn bị bạn bè chơi xấu, lừa lọc.

Trong công việc, bạn cũng cần thay đổi cách làm để thực hiện công việc quản trị dễ dàng hơn, tránh để đội nhóm thêm bế tắc. Đường tài lộc thời điểm này có cát tinh chiếu mệnh, khó khăn lần lượt được hóa giải, chuyện kinh doanh khó khăn đến đâu cũng tìm được giải pháp. Tuy nhiên bạn cũng cần cẩn trọng kẻo vướng rắc rối liên quan đến việc cho vay.

Tuổi Mão

3 tuổi đen nhất tháng 6 dương: Đụng đâu cũng hỏng, của nả ra đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 6 dương, người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, điều này khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Tháng 6 bạn bị hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

Đồng nghiệp mâu thuẫn, người bạn tri kỉ cũng hiểu lầm bạn vì chuyện này. Mất tiền, mất bạn làm cho tuổi Mão thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống.

Tháng này không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi nhé. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Tuổi Sửu

3 tuổi đen nhất tháng 6 dương: Đụng đâu cũng hỏng, của nả ra đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 6 dương quả là một tháng không may mắn với Sửu khi liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tâm trạng của bạn khá tồi tệ vì nhiều chuyện đang xảy ra, sau đó bạn lại "giận cá chém thớt" nói những lời khó nghe với người thân yêu khiến cả hai tranh cãi liên tiếp. Thay vì tranh cãi, có lẽ bạn nên nhận lỗi sớm để được nhận sự hòa giải.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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