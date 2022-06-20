Thiên thời địa lợi nhân hòa, 4 con giáp phát tài phát lộc, sắp sửa đổi đời trong thời gian tới

Trải qua nhiều chông gai, kinh nghiệm tích lũy và năng lực được bồi đắp sẽ giúp họ ngày càng thành công hơn trên con đường của mình. Năm 2022 này, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Càng về cuối năm, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi. Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

Những năm gần đây, tuổi Thân không được sao tốt chiếu mệnh nên thường phải "lên bờ xuống ruộng" với những thăng trầm của cuộc đời. Song, nhờ vậy họ dần rèn luyện được cho mình ý chí phấn đấu, tự tin hơn, chín chắn hơn hẳn.

Với các yếu tố đó, năm 2022 này dù rằng vẫn phải đối diện với chút sóng gió vì tam tai nhưng họ vẫn vững tâm vượt qua và lội ngược dòng. Năm nay, tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Vốn có tài và thông minh nhưng tuổi Ngọ luôn gặp khó khăn, trắc trở là vì họ vội vàng, ít khi suy nghĩ kỹ lưỡng trong các quyết định nên dễ thất bại. Tuy vậy, họ cũng là người học hỏi nhanh, vì trải qua nhiều thăng trầm mà ngày càng thấu tình đạt lý, biết vận dụng ưu điểm để tỏa sáng đúng chỗ đúng lúc, nắm giữ thành công trong tay.

Bước qua hết giai đoạn xuống dốc, năm 2022 vận khí của tuổi Ngọ sẽ dần khởi sắc. Họ sẽ được thần tài và quý nhân giúp đỡ nồng hậu, cuộc sống có nhiều biến chuyển tích cực cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Bạn là người chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Thời gian qua, bạn gặp nhiều chuyện khó khăn, thử thách, tuy nhiên thời gian tới sẽ được đền đáp xứng đáng.

Sự tích lũy của bạn sẽ gặt hái được thành công, được quý nhân phù trợ. Công việc càng về cuối năm càng suôn sẻ, bạn khá nhanh nhạy trước những cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên, địa vị cũng thăng hoa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.