3 con giáp này được phúc tinh chiếu mệnh: Cơ hội cứ như mây bay tới, công danh sự nghiệp vượng phát, gặp điềm lành cát lợi trong tháng 4 tới đây

Họ luôn làm mọi việc một cách chậm dãi, không vội vàng hay thiếu kiên nhẫn. Tuổi Hợi biết nắm bắt mọi thứ một cách chính xác, từng bước giải quyết thỏa đáng vấn đề. Một ngày không xa, họ sẽ trở thành kẻ mạnh trong mắt mọi người.

Người sinh năm Hợi vốn chất phác, tấm lòng lương thiện, hòa nhã dễ gần, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tuổi Hợi nhìn rõ được chân tướng sự việc nhưng khó giữ vững quan điểm cá nhân, do vậy họ thường bị mọi người hiểu nhầm là khờ khạo. Họ không thích tham gia vào xã hội đầy khát vọng, tranh đua. Điều họ mong muốn hơn cả là cuộc sống an yên, ổn định và hạnh phúc với những thứ mình có.

Bước sang năm 2022 hay cụ thể là tháng 4 tới đây, người tuổi Hợi sẽ có nhiều vận may, cơ hội ập tới, tài vận dồi dào. Trong can chi ngũ hành, cung tử vi của họ có Mộc tương sinh với Hỏa đem đến nhiều tài lộc. Vì vậy, tuổi Hợi hãy yên tâm nói lời tạm biệt giai đoạn không may mắn vừa qua. Tuổi Hợi nên tin tưởng rằng nhờ sự tiến bộ không ngừng của bản thân, cuộc sống sau này nhất định sẽ giàu sang phú quý.

Trong năm 2021, sự nghiệp của tuổi Hợi không có nhiều thăng tiến. Do ảnh hưởng của hung tinh, tuổi Hợi có xu hướng lười nhác, làm đến đâu hay đến đó, thiếu tập trung và ngại bắt tay vào công việc.

Tuổi Dậu

Cuối tháng 4, sự nghiệp của người tuổi Dậu thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa

Người cầm tinh con giáp tuổi Dậu tính tình thâm trầm, nói ít, làm nhiều. Bạn cũng là người thật thà, thẳng thắn, ghét những thứ phù phiếm, khoa trương. Người tuổi này hợp với các ngành nghề kinh doanh, môi giới bất động sản hoặc ngành nghề liên quan đến kỹ thuật.

Thời điểm gần đây, tài vận của người tuổi này chỉ ở mức trung bình. Dù đã cố gắng nhưng những nỗ lực của họ không được cấp trên nhìn nhận. Đôi khi, bạn còn gặp phải thất bại do kém may mắn. Cuối tháng 4, sự nghiệp của người tuổi Dậu thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong tháng này - Ảnh minh họa

Người tuổi Tý được biết đến với tính cách thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Cũng vì nét tính cách này mà bạn gặp không ít rắc rối trong công việc, dễ làm mất lòng người khác. Gần đây, người tuổi này gặp không ít khó khăn trong công việc do mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên. Lúc này, con giáp này cần bình tĩnh, tiết chế cảm xúc của bản thân mình.

Cuối tháng 4, công việc của người tuổi Tý có những bước tiến lớn. Trước hết là công việc làm ăn của bạn gặp nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió hơn. Người tuổi Tý làm kinh doanh đã tìm ra hướng đi riêng cho mình. Không những thế, bạn còn được quý nhân hỗ trợ về nguồn vốn cũng như các mối quan hệ.

Người làm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thì cuối tháng 4 này, những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn cũng được đền đáp. Bạn được cấp trên khen ngợi, tạo điều kiện để phát huy tài năng. Người tuổi Tý học tập, thi cử cũng đạt được những kết quả tốt. Có thể nói, người tuổi Tý là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong tháng này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo