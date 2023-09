3 con giáp này được phúc tinh chiếu mệnh: Cơ hội cứ như mây bay tới, công danh sự nghiệp vượng phát, gặp điềm lành cát lợi trong tháng 4 tới đây

Người sinh năm Hợi vốn chất phác, tấm lòng lương thiện, hòa nhã dễ gần, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tuổi Hợi nhìn rõ được chân tướng sự việc nhưng khó giữ vững quan điểm cá nhân, do vậy họ thường bị mọi người hiểu nhầm là khờ khạo. Họ không thích tham gia vào xã hội đầy khát vọng, tranh đua. Điều họ mong muốn hơn cả là cuộc sống an yên, ổn định và hạnh phúc với những thứ mình có.

Trong năm 2021, sự nghiệp của tuổi Hợi không có nhiều thăng tiến. Do ảnh hưởng của hung tinh, tuổi Hợi có xu hướng lười nhác, làm đến đâu hay đến đó, thiếu tập trung và ngại bắt tay vào công việc.

Bước sang năm 2022 hay cụ thể là tháng 4 tới đây, người tuổi Hợi sẽ có nhiều vận may, cơ hội ập tới, tài vận dồi dào. Trong can chi ngũ hành, cung tử vi của họ có Mộc tương sinh với Hỏa đem đến nhiều tài lộc. Vì vậy, tuổi Hợi hãy yên tâm nói lời tạm biệt giai đoạn không may mắn vừa qua. Tuổi Hợi nên tin tưởng rằng nhờ sự tiến bộ không ngừng của bản thân, cuộc sống sau này nhất định sẽ giàu sang phú quý.