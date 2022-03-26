4 con giáp nữ cần đề phòng tiểu tam, tránh nguy cơ mối quan hệ rạn nứt, thậm chí tan vỡ trong năm 2022

Vậy nếu phát hiện đối phương phản bội, bạn chọn chia tay hay tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân? Câu hỏi này sẽ dành cho 4 con giáp nữ được dự đoán sẽ có hôn nhân khá lận đận, nguy cơ bị tiểu tam chen chân rất lớn trong năm nay.

Trong một mối quan hệ, chắc chắn ai cũng muốn ở người mình yêu sự chung thủy tuyệt đối. Tuy nhiên, dù là con gái hay con trai thì vẫn có xác suất đi chệch hướng, có thể là ngoại tình tư tưởng, cũng có thể là ngoại tình thể xác.

Về cơ bản, cả nam và nữ tuổi Sửu đều rất coi trọng sự nghiệp nên dễ bỏ bê gia đình. Họ cho rằng cứ có tiền là được nên không có thời gian để ở bên nửa kia nhiều, kết quả đối phương sẽ cảm thấy cô đơn và có xu hướng tìm đến mối quan hệ ngoài luồng, kết quả cuối cùng là cảnh tan cửa nát nhà. Hơn nửa, tuổi Sửu còn sở hữu tính cách mạnh mẽ, họ sẽ không chấp nhận được việc bị lừa dối.

Nữ tuổi Sửu đứng đầu trong danh sách tình duyên lận đận của năm nay. Người chưa lập gia đình dễ gặp biến cố lớn liên quan đến tình cảm, trong khi đó người đã lập gia đình lại dính phải nguy cơ hôn nhân bị kẻ thứ 3 rình rập, dễ rạn nứt, thậm chí tan vỡ.

Tuổi Dần

Tuổi Sửu trong năm 2022 này cần phải đề phòng các mối quan hệ không thân thiết để tránh dẫn tới hậu quả không như ý. Ảnh minh họa

Vận trình hôn nhân của tuổi Dần trong năm 2022 cũng không được tốt lắm, có thể sẽ xuất hiện tiểu tam. Người tuổi Dần khá gia trưởng, không quá quan tâm đến cảm xúc của nửa kia. Họ nói thế nào là thế đó, hoàn toàn không cho người khác cơ hội thương lượng, phản bác. Điều này rất dễ khiến nửa kia của họ cảm thấy chán nản.

Hơn thế nữa, người tuổi Dần còn không phải tuýp người biết dỗ dành. Đối phương giận, họ cũng mặc kệ. Kết quả là nửa kia của họ nhiều khả năng sẽ "tức nước vỡ bờ", không chịu đựng nổi mà đi tìm một người yêu thương mình hơn. Vì vậy, việc có người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của người tuổi Dần là điều khó tránh khỏi.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cũng là một trong 4 con giáp cần phải đề cao cảnh giác các mối quan hệ trong năm 2022 - Ảnh minh họa

Năm nay, những người sinh ra vào năm Hợi cũng rất dễ phải đối mặt với tiểu tam. Trong năm nay, họ gặp nhiều thứ phiền lòng, nếu không biết cách kiềm chế thì nguy cơ xảy ra chuyện không thể cứu vãn là rất cao.

Nữ tuổi Hợi rất chung thủy với hôn nhân trong thời gian đầu nhưng càng về sau, họ càng không mấy để tâm đến tình cảm yêu đương. Chính vì vậy, đối tác của họ sẽ có cảm giác mình bị xem nhẹ và chỉ cần có người dụ dỗ sẽ lung lay liền.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất trong năm 2022 cần đề phòng ''Tiểu Tam'' phá hoại hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa

Năm 2022, nữ tuổi Tuất sẽ phạm Thái Tuế, vận khí tương đối thấp. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất còn trẻ tuổi là không nên kết hôn trong năm nay, nếu kết hôn cũng rất dễ xảy ra rạn nứt, thậm chí ly hôn.

Năm nay, các sao chiếu mệnh của tuổi Tuất xuất hiện tình trạng xung đột. Giả sử họ vẫn quyết định kết hôn thì mâu thuẫn trong hôn nhân sẽ nhiều hơn bình thường, nguy cơ có tiểu tam chen chân là rất lớn.

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