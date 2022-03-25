Đúng ngày 26/3/2022: Hung Tinh xuất hiện bủa vây 3 con giáp này, cẩn thận tiểu nhân chơi xấu sau lưng, tiền của không cánh mà bay

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 26/3/2022 hôm nay, tuổi Dậu cần hết sức đề phòng những sự cố có thể xảy đến lúc nào chẳng hay. Trong bất cứ quyết định hành động nào, bản mệnh cần phải hết sức thận trọng, chớ để mình vướng vào những sai lầm đáng tiếc.

Trong ngày mới hôm nay, nếu muốn công việc hanh thông suôn sẻ, bản mệnh nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt để xuất hành. Cụ thể, bản mệnh có thể đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp được Tài thần.

Ngũ hành Mộc xung khắc cho thấy, chuyện tình cảm của người độc thân chưa có tiến triển đặc biệt. Con giáp này vì mải mê công việc mà chẳng có thời gian dành cho bản thân. Nếu muốn tìm được người đồng hành với mình, bản mệnh cần phải năng nổ tham gia các hoạt động giao lưu hơn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 26/3/2022 hôm nay, tuổi Sửu chớ nên lơ là mất tập trung kẻo dễ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Mọi nỗ lực cố gắng của bản mệnh có thể vì thế mà bay biến ngay trong chớp mắt. Cả sự nghiệp lần tiền tài của bản mệnh sẽ phải đối mặt những nguy cơ không hề nhỏ.

Đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần phải hết sức tỉnh táo trước những lời đường mật kêu gọi đầu tư từ các dự án giấy, bản mệnh có thể tg tay hay nợ nần chồng chất khi cứ bất chấp lao vào những nơi có rủi ro tiềm tàng như thế.

Chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng chưa có nhiều khởi sắc trong ngày Mộc khắc T này. Có vẻ như bản mệnh đang đặt ra những yêu cầu quá cao cho đối phương rồi, không ai có thể hoàn hảo như bản mệnh mong muốn đâu. Đã đến lúc bản mệnh cần suy nghĩ thực tế hơn rồi đó.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 26/3/2022 hôm nay, tuổi Sửu chớ nên lơ là mất tập trung kẻo dễ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 26/3/2022 hôm nay, sự xuất hiện của hung tinh như một lời cảnh báo nhắc nhở tuổi Dần cần phải thận trọng hơn trong cách hành xử của mình. Kẻ xấu bụng chỉ chờ giây phút bản mệnh sơ hở là ngay lập tức tìm cách hạ bệ bản mệnh.

Ngoài ra, trong các mối quan hệ với cấp trên hay với người có chức quyền, con giáp này cũng chớ nên hành động nông nổi, ăn nói thiếu chín chắn kẻo vướng vào chuyện thị phi, rắc rối không hay. Thời điểm này, tốt nhất bản mệnh nên toàn tâm toàn ý vào xử lý và hoàn thành công việc của bản thân.

Trong ngày Mộc khí vượng, sức khỏe của tuổi Dần có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp này có thể mắc bệnh về thận, não bộ, bàng quang, đau lưng, mệt mỏi, cần chú ý nghỉ ngơi và quan tâm đến cơ thể nhiều hơn.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!