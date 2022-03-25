5 ngày cuối tháng 3: Thần Tài bám lấy gót chân của 3 con giáp này, tiền tài danh vọng đều nằm trong tay

12 con giáp tử vi 25/03/2022 11:45

Trong 5 ngày cuối tháng 3/2022 có 3 con giáp được Thần Tài trao tài gửi lộc, tiền tài danh vọng đều nằm trong tay khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường có tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Trong ứng xử, Mùi luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng. Chính vì vậy mà những người xung quanh thường dễ bắt chuyện với Mùi. Con giáp này thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

5 ngày cuối tháng 3, Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Bản mệnh có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt được đơn hàng giá trị lớn. Người làm công ăn lương có thể được nhận thêm dự án, công việc.

Sự nghiệp tuy có nhiều bước tiến nhưng Mùi cũng nên chú ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Cẩn trọng với các vấn đề như đau đầu, chóng mặt, cảm lạnh. Nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường có tính cách mạnh mẽ, can đảm. Con giáp này năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Nhờ vậy mà Dậu có nhiều bạn bè, được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như trong cuộc sống.

5 ngày cuối tháng 3 là thời điểm mà Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc có nhiều khởi sắc. Những người làm công ăn lương được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Trong tương lai không xa họ có thể sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Với những người chưa có công việc, đây có thể là lúc họ tìm được công việc phù hợp với bản thân mình. Chẳng những may mắn trong sự nghiệp, Dậu còn vượng vận đào hoa. Người độc thân sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trở nên trọn vẹn.

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5 ngày cuối tháng 3 là thời điểm mà Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Không chỉ vậy, họ còn là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

5 ngày tới, sự nghiệp của Tý hanh thông hơn. Con giáp này đón nhận nhiều tin vui gõ cửa. Bản mệnh có nhiều cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương có thể được thăng chức, tăng lương. Người đi làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Tuy nhiên, Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy còn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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