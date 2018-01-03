Vợ chồng ngồi xem ảnh cũ thời thơ ấu, giật mình khi phát hiện sự thật 10 năm trước

Yêu - Hôn nhân 03/01/2018 18:07

Bạn có tin vào định mệnh? Câu chuyện về mối nhân duyên của cặp đôi trẻ này chắc chắn sẽ khiến nhiều người tin vào duyên phận ở đời hơn đấy!

Người ta thường nói với nhau rằng, mỗi chúng ta trước khi lập gia đình đều đã từng gặp người vợ hay chồng của mình trước đó ít nhất một lần mà không hề hay biết. Thế nhưng cặp vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta lại vô cùng may mắn khi họ đã biết được điều đó. Tất cả là nhờ vào bức ảnh cũ từ thời thơ ấu.

Anh sinh ra ở Kosovo nhưng quá trình lớn lên và trưởng thành của anh lại được ghi dấu ở London. Khi anh còn là một cậu bé tinh nghịch, trong dịp nghỉ lễ, anh đã được gia đình đưa đi nghĩ mát tại một bãi biển vô cùng đẹp và thiên nhiên trù phú của vùng Đông Nam Âu.

Vợ chồng ngồi xem ảnh cũ thời thơ ấu, giật mình khi phát hiện sự thật 10 năm trước - Ảnh 1

Có những cặp vợ chồng rất may mắn khi nhận ra mình đã gặp nhau từ rất lâu rồi - Ảnh minh họa: Internet

Chuyến du lịch đã trôi vào quá khứ cách đây tầm 10 năm và tưởng như sẽ chỉ là một chuyến đi chơi như bao chuyến đi đầy kỷ niệm khác của gia đình anh. Nhưng có một điều mà chẳng ai có thể ngờ rằng trong chuyến đi ấy, anh đã được gặp gỡ người vợ tương lai của mình mã chính bản thân anh cũng không hề hay biết.

Trên đời này, có những điều đã được sắp đặt sẵn và cũng có những thứ sinh ra vốn dĩ đã thuộc về nhau thì chắc chắn sẽ thuộc về nhau mà thôi. Và cuộc tình của anh cũng vậy.

Như rất nhiều người con trai trưởng thành khác, anh cũng đã tìm chi mình được một cô gái để anh có thể cưới làm vợ và quyết định gắn bó với nhau suốt cuộc đời. Và câu chuyện về “định mệnh an bài” cho họ cũng chính thức được hé lộ khi cô cho anh xem những bức ảnh ghi lại thời thơ ấu của cô.

Họ gặp nhau và lấy nhau – đó là định mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Khi anh xem đến bức ảnh mà cô được chụp cùng 4 đứa trẻ khác tại bờ biển. Và thật ngạc nhiên, anh đã không tin vào mắt mình khi thấy phía sau 4 đứa trẻ là một cậu bé đang vui đùa với chiếc phao bơi màu xanh rất giống anh không chỉ về hình dáng mà còn cả quần áo.

Mọi kí ức trong anh ùa về và để chắc chắn hơn, họ hỏi bố mẹ đẻ của anh và họ đều xác nhận cậu bé trong bức ảnh đó chính là anh. Cả cô và anh đều không thể tin nổi vào điều ấy. Trong cùng một kĩ nghỉ, cùng một bãi biển hai người đã gặp nhau nhưng không ai biết rằng sau này họ sẽ gặp nhau và yêu nhau.

Trong cuộc đời này, khi còn thơ bé chúng ta là những người hoàn toàn xa lạ, ông trời đã cho chúng ta gặp nhau. Để rồi nhiều năm sau đó, chúng ta quyết định đến với nhau và nhận ra rằng, mối lương duyên đó là do trời định.

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Từ khóa:   tình yêu hạnh phúc quá khứ mối tình

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