Trong tình yêu, không có người thua cuộc, chỉ có người lỡ yêu nhiều hơn nên đau hơn

Phụ nữ yêu 27/10/2017 18:15

Người đó, đích danh là người lỡ yêu nhiều hơn nên đau hơn, chứ tình yêu không phải một cuộc chiến, để kẻ thắng thì vinh quang, người thua vì tủi phận.

Con người trong hoàn cảnh đang đứng ở ngõ cụt của tình yêu, hay tự trách mình “hóa ra, mình chính là người thua cuộc, mãi thua cuộc”. Nhưng, bản chất lại không đơn thuần như thế, nói cách khác nó tươi sáng và hồng hào hơn.

Có khá nhiều cách quan niệm về tình yêu, nhất là khi đã đến lúc phải đánh dấu một cột mốc nào đó trên chặng đường từng nắm tay nhau. Có khi là chia ly, có khi là đám cưới viên mãn. Trong trường hợp buộc phải cắt lìa những thương yêu, một trong hai người luôn có cảm giác mình là người thua cuộc trong mối tình đó. Người đó, đích danh là người lỡ yêu nhiều hơn nên đau hơn, chứ tình yêu không phải một cuộc chiến, để kẻ thắng thì vinh quang, người thua vì tủi phận.

Trong tình yêu, không có người thua cuộc, chỉ có người lỡ yêu nhiều hơn nên đau hơn - Ảnh 1
Người đó, đích danh là người lỡ yêu nhiều hơn nên đau hơn, chứ tình yêu không phải một cuộc chiến, để kẻ thắng thì vinh quang, người thua vì tủi phận - Ảnh minh họa: Internet

Cũng chính vì không có thắng thua, mà tình yêu không phải là tội phạm gây nên những sợ hãi rung động của một trái tim từng đau đớn. Cảm giác sợ bước hụt một lần nữa của một cá thể vừa chạm vào vỡ nát, xuất phát từ bản chất của mối quan hệ yêu thương ngay từ đầu đã không bền chặt, đã có yếu tố “chiến đấu” để rồi phân rõ thắng – bại. Đó hoàn toàn không phải là lỗi của tình yêu, tình yêu mãi nguyên vẹn, chỉ có con người yêu sai cách, yêu sai người mà thôi.

Người cuối cùng phải ở lại trên đoạn đường dang dở của tình yêu, đơn thuần chỉ là người lỡ yêu nhiều hơn nên đau hơn, lỡ tin nhiều hơn bên vụn vỡ hơn, lỡ hi sinh nhiều hơn nên thiệt thòi hơn. Lỡ kì vọng nhiều hơn nên hụt hẫng hơn và lỡ ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng đối phương nhiều hơn nên thiệt thòi hơn.

 

Những người này, dễ dàng nhận được những nụ cười giễu từ phía người đã ra đi hoặc người đang đồng hành với người đã ra đi. Kiểu là, ai biểu hồi đó yêu mà ngu quá, ai biểu hồi đó yêu mà chân thành quá, ai biểu hồi đó yêu mà hết mình quá và ai biểu ngay từ đầu đã là người…thua. Nhưng, để ý mà xem, những chàng trai/cô gái bị vứt lại trên con đường tình yêu dang dở, ôm trái tim nồng nhiệt còn ấm nóng vừa bị tạt nước lạnh, luôn nhận lại được những bù đắp xứng đáng ở cuối con đường.

Bởi vốn dĩ, bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là sớm hay muộn, lúc này hay lúc khác, với người này hay người khác mà thôi.

Trong tình yêu, không có người thua cuộc, chỉ có người lỡ yêu nhiều hơn nên đau hơn - Ảnh 2
Bởi vốn dĩ, bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là sớm hay muộn, lúc này hay lúc khác, với người này hay người khác mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, khi đứng trước một chuyện tình dang dỡ, nhất là phụ nữ đừng bao giờ nghĩ mình thua cuộc, vì tình yêu nào phải cuộc chiến, trò cút bắt hay trốn tìm. Bản thân bạn đang là người ở lại sau cùng trên con đường này, chỉ đơn giản vì bạn yêu nhiều hơn nên đau hơn, yêu nhiều hơn nên tạm thời thấy cô độc hơn, yêu nhiều hơn nên mất niềm tin hơn và yêu nhiều hơn nên xứng đáng được hạnh phúc về sau hơn.

Đừng bao giờ ruồng bỏ cảm giác khao khát được yêu, hãy luôn giữ ngọn lựa hừng hực của sức cháy yêu thương, sự chân thành đầy ắp, cảm giác tin tưởng vào hạnh phúc ngập tràn, rồi một ngày không xa, cuối con đường đầy nắng kia sẽ có một người sẵn sàng nắm tay bạn, mang đến hạnh phúc cho bạn. Vì người ấy, đã chờ bạn từ rất lâu, rất rất lâu rồi.

Với đàn ông ngoại tình, vợ là để đó, còn nhân tình mới là để yêu...

Với đàn ông ngoại tình, vợ là để đó, còn nhân tình mới là để yêu...

Đàn ông luôn nói yêu nhân tình hơn vợ, lên giường quấn quýt với nhân tình hơn cả khi bên vợ. Nhưng rồi họ lại về nhà, lại ôm hôn vợ, lại âu yếm nhìn vợ như bao gã chung tình ngoài kia. Vậy trong lòng đàn ông, vợ hay nhân tình mới là để yêu?

Xem thêm
Từ khóa:   tình yêu tổn thương

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này