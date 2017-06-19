Phải làm gì nếu một ngày hôn nhân trở nên nhàm chán?

Cuộc sống hôn nhân thuở ban đầu sẽ có ty tỷ điều để khám phá, để thấy thú vị và yêu thêm người bạn đời. Càng lâu dài, khi chẳng còn điều gì mới mẻ, ngày nào cũng trôi qua như bao ngày, bỗng chốc một ngày ngẫm lại hóa ra ta đã thấy chán nhau rồi. Ấy vậy cớ sao rất nhiều cặp đôi vẫn bên nhau đến răng long đầu bạc, đến cuối đời vẫn đắm đuối mê say. Không phải giữa các cặp đôi nọ không có khoảng lặng, mà họ đã dám đối diện trực tiếp với vấn đề để có thể giải tỏa mọi khúc mắc trong lòng.

Thực tế nhiều mối quan hệ trở nên nhàm chán dần không phải do các cặp đôi không còn yêu thương nhau. Không mâu thuẫn, tranh cãi hay bộc bạc vấn đề nằm ở chỗ họ lười biếng làm mới mối quan hệ của mình.

Vì đã là chồng, là vợ nên các cặp đôi có xu hướng tiết giảm mọi sự ngọt ngào, lãng mạn. Chính sự tiết giảm này khiến cho đời sống vợ chồng trở nên khô khan. Nếu một trong hai người không nói lên mong muốn thay đổi thực tại của mình với đối phương, đến một ngày khi sức chịu đựng chạm ngưỡng thì hai bạn khó lòng mà hàn gắn được như trước.

Không quên yêu bản thân

Tại sao mình đảm đang, không những giỏi chiều chồng mà còn khéo chăm con thế nhưng chồng vẫn lạnh nhạt, thờ ơ? Phụ nữ thường tự chất vấn bản thân như thế và đổ lỗi cho chồng, kèm theo những nghi kỵ chồng say nắng một người phụ nữ khác bên ngoài nên mới như vậy.

Phụ nữ quên mất rằng, đã có rất nhiều cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì một trong hai người ngoại tình mà vì họ không còn bị hấp dẫn bởi người phụ nữ của mình. Đàn bà có chồng, chiều chồng chăm con khéo rất tốt. Tuy nhiên, đàn bà đừng tự lãng quên chính mình, đừng quên yêu bản thân nếu không thiệt thòi chỉ thuộc về bạn.

Gợi nhớ kỷ niệm

Ngày trước khi yêu nhau, bạn và người đàn ông của mình đã làm rất nhiều chuyện cả điên rồ lẫn ngọt ngào cùng nhau. Vậy cớ sao kết hôn xong các bạn lại chấp nhận những ngày bình yên đến ngột ngạt. Hãy lên kế hoạch đi chơi xa cùng nhau không cần phải vào dịp nào, thỉnh thoảng tặng cho chồng một món quà bất ngờ hay dành cho họ những bất ngờ khi ở trên giường. Đàn ông luôn thích những điều mới mẻ, đàn bà hãy khiến mình trở nên thật bí ẩn để đàn ông không ngừng khám phá bạn.