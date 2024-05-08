Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 9/5/2024, 3 con giáp đại phú đại quý, đời ấm no nhiều tiền, giàu sang sung túc, vươn nhanh thành đại gia

Tương Hại ngăn lối, người tuổi Hợi cần thận trọng khi xã giao với mọi người trong thời điểm này. Có thể có kẻ tiểu nhân sẽ cố tình tìm cách làm thân với bạn hòng chiếm lấy một lợi ích nào đó từ bạn.

Ngoài ra, bạn cũng chớ nên đưa ra những quyết định hợp tác với khách hàng, đối tác quá nhanh chóng. Nếu phải kí kết giấy tờ, hãy đọc kĩ các điều khoản để không bỏ qua những sơ hở khiến kẻ xấu lợi dụng.

Theo tử vi tháng 5/2024, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong lĩnh vực công việc, những người tuổi Mùi sẽ được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cánh cửa cơ hội và tiếp cận được nhiều nguồn lực quý giá hơn trước. Ngoài ra, bản mệnh cũng sẽ có cơ hội để phô diễn và tận dụng tốt những tài năng, kỹ năng của mình, từ đó gặt hái được những thành công trong công việc, không còn sự bất ổn hay lạc lõng như trước.

Về phần tài chính, những người tuổi Mùi sẽ được Thần Tài ưu ái, tạo điều kiện để bản mệnh có thể thu về những khoản thu nhập lớn, vượt xa sự mong đợi. Bản mệnh cũng sẽ có khả năng né tránh được những rắc rối không đáng có nhờ vào sự sáng suốt và khéo léo của mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.