Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 9/5/2024, 3 con giáp nhận trọn tài lộc, giàu sang bám gót, sự nghiệp thênh thang, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4

Thời vận của tuổi Thìn chưa được hanh thông, cho nên các việc mà bạn toan tính đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý bạn muốn. Tuổi Thìn nên ra sức cố gắng làm cho hết mình, còn việc thành công hay thất bại là tùy theo ý trời, bạn chớ nên quá lo lắng cho mệt tâm trí.

Bản mệnh nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì, nên cẩn thận về lời nói, tranh cãi không có lợi, cũng không nên tham vọng làm ăn lớn lao, lại càng thêm nhọc sức mà cũng không thu hoạch được tài lộc. Nếu có người mời hùn hạp làm ăn, bạn chỉ nên làm các việc bình thường, vừa sức, không nên ham hố lớn lao bất lợi.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trung thành, làm việc chăm chỉ, tuy nhiên tuổi trẻ lại không bao giờ tiết kiệm được tiền bạc, những người tuổi Tuất có thể học hỏi được điều gì, làm thế nào để tiết kiệm tiền là thủ thuật của trung chuyển. Khi còn trẻ, hầu hết họ đều tin tưởng so sánh bản thân, đồng thời cũng nảy sinh tính khí đanh đá, đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền.

So với vận may, người tuổi Tuất càng lớn tuổi, họ càng biết cách kiềm chế tính nóng nảy hơn. Thời gian này, họ có thể sẽ có một cuộc sống vui vẻ cùng với sự gia tăng của tuổi tác, của cải của họ cũng sẽ ngày càng sung túc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.