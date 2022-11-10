Khi tình yêu đã cạn: Đàn ông làm khổ đàn bà, còn đàn bà làm khổ chính mình

Khi yêu nhau, bị người yêu phản bội đã đau khổ. Trong hôn nhân, nỗi đau khổ của đàn bà còn nhiều hơn cả trăm lần. Chồng ngoại tình là bi kịch lớn nhất của người đàn bà. Khi đã là vợ, là mẹ, họ không còn ngả rẽ nào khác để tìm một hạnh phúc mới. Bế tắc và bị ràng buộc bởi rất nhiều lí do, vì yêu, vì kinh tế, vì con cái nên chuyện chia tay với chồng thật không dễ dàng.

Khi chồng ngoại tình, sau những giây phút hờn ghen, những người vợ luôn bị dằn vặt bởi hàng trăm câu hỏi. Tại sao anh ta lại phản bội? Tại mình không tốt, không đẹp? Tại cơm mình nấu không ngon? Hay tại chuyện giường chiếu mình không giỏi? Sự tự vấn và tự trách này khiến đàn bà rơi vào trạng thái u uất, vô cùng đau khổ.

Thật may mắn cho những người đàn bà có thể buông bỏ được nỗi đau này, đứng lên làm lại từ đầu. Cắt bỏ nó như cắt bỏ một khối u nhọt khiến mình đau đớn, suy nhược.

Bên cạnh đó, lại có những người đàn bà bị giằng xé “bỏ thì thương, vương thì tội”. Đàn bà bị dằn vặt khi đứng giữa lằn ranh của yêu thương và thù hận, giữa tha thứ và trả thù, giữa buông bỏ và chấp nhận ôm tiếp một vết thương mà chắc chắn sẽ đau. Đàn bà luôn luôn làm khổ mình vì cố chấp giữ mãi một người đàn ông mà vốn dĩ trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

Chị tôi yêu si mê anh. Rồi hai người cưới nhau, chị bỏ tất cả về quê anh làm một người vợ hiền, dâu thảo. Chị yêu nhiều đến mức vì anh chị sẵn sàng thay đổi mọi thói quen, mọi sở thích để chiều lòng chồng. Sau 3 năm, chị nói với tôi rằng: "Chị hạnh phúc".

Đùng một cái, anh dắt nhân tình về nhà ngủ. Sau cái giây phút mở cửa chứng kiến chồng và ả nhân tình quấn nhau trên giường của mình, chị gần như phát điên. Chị hoảng loạn và đau đớn đến tận cùng.

Chị luôn luôn bị dằn vặt và tự hỏi tại sao? Chị đã hy sinh tất cả cho anh: Công việc, tình thân, bạn bè. Chị bỏ tất cả theo anh về quê, như vậy còn chưa đủ với anh hay sao? Chị luôn làm tròn bổn phận người vợ hiền thục, chưa một lần bất kính với cha mẹ anh. Chị sai ở đâu? Chị thua kém ả nhân tình của anh điều gì?

Giá như chị tôi có thể hiểu một điều rằng, đàn ông nếu đã muốn ra đi, lòng đã muốn ngoại tình thì đâu cần một lí do gì!

Chị chưa có con, có lẽ dễ dàng cho chị dứt bỏ và làm lại từ đầu. Nhưng, chị không làm được. Chị gạt nước mắt, nén tất cả mọi đau thương xuống mà tha thứ cho anh. Mọi chuyện vẫn như xưa, cơm vẫn ngon, canh vẫn ngọt. Chị vẫn làm một người vợ ngoan hiền, nhu mì ngồi chờ cơm chồng đằng đẵng sau những giờ anh phủ phê bia bọt ở ngoài. Tất cả không có gì thay đổi, chỉ có một điều khác duy nhất: Người đàn ông ấy đã thay lòng.

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Những bữa cơm gượng gạo thiếu hẳn nụ cười. Vẫn là anh ta, nhưng giờ đây chị như sống với một người hoàn toàn xa lạ. Những lúc ngủ với chồng, khi anh ta vùi đầu vào ngực, chị lại nghĩ đến ả nhân tình. Chồng chị đã ngủ, đã hôn hít, ôm ấp người khác. "Chuyện vợ chồng" bây giờ với chị là cực hình. Cái bóng vô hình của ả nhân tình luôn hiện hữu. Chị ước gì chị có thể bùng nổ, có thể gào thét. Nhưng nếu ly hôn, chị còn lại những gì? Chị làm vợ anh như ký sinh cuộc đời của chị vào cuộc đời anh. Chị yếu đuối - đúng hơn, là nhu nhược!

Đàn bà ơi, giữ làm gì một người chồng mà chỉ khiến mình đớn đau hơn là hạnh phúc. Thà một lần đau đớn đến tận cùng rồi vết thương cũng lành, còn hơn ôm mãi một niềm đau dai dẳng suốt đời. Nếu có thể quên, có thể tha thứ, đêm đêm có thể ôm lại người đàn ông mà ngủ yên thì hãy tiếp tục. Còn không, thì hãy buông bỏ.

Phật dạy “mọi sự tùy duyên”, đàn ông đã muốn ra đi thì đàn bà làm sao giữ nổi? Đàn ông ngoại tình không phải do họ quá bội bạc, càng không phải do đàn bà không đúng mà duyên vợ chồng chỉ đến đó. Đàn ông làm đau đàn bà, hà cớ gì đàn bà lại rút mũi dao đàn ông đã đâm sau lưng mình rồi lại tự đâm mình một lần nữa.

Hôn nhân hay độc thân, điều cần nhất vẫn là an yên và thanh thản. Còn duyên thì ở hết duyên thì đi, đàn bà học cách buông tay thì sẽ nhẹ lòng, đàn bà nhé!