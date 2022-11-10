Trong cuộc hôn nhân, một khi đàn ông đã muốn ly hôn thì sẽ không có cơ hội níu kéo

Phụ nữ yêu 10/11/2022 16:56

Vì sao có những bà vợ xinh đẹp rạng ngời nhưng đàn ông lại đi tìm những cô gái không bằng một nửa vợ mình về nhan sắc? Vì sao bạn xinh đẹp nhưng lại không có được sự yêu thương của chồng?

Một khi người chủ động đề xuất ly hôn là đàn ông thì xem như cơ hội để cứu vãn dường như không còn. Đối với đàn ông họ thường không có ý định ly hôn, chỉ khi nào họ cảm thấy không thể tiếp tục được nữa họ mới nói ra. 

Thực ra đàn ông rất sợ kết hôn. Có lẽ chỉ khi sống cùng bạn anh ấy mới cảm thấy thoải mái nhất nên đã chọn bạn làm người đồng hành. Nhưng một khi đã kết hôn đàn ông mới biết được gánh nặng trên vai mình thế nào. Người đàn ông nào cũng vậy, trong tiềm thức họ đều có ý niệm phải chăm sóc cho người phụ nữ của mình, chỉ có điều họ có thể hiện ra bên ngoài hay không thôi.

Nhưng tại sao đàn ông lại chủ động đề xuất ly hôn? Thực ra trong hôn nhân đàn ông là một người rất yếu đuối, sau khi kết hôn phần lớn phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông. Có lẽ phụ nữ sẽ có rất nhiều yêu cầu với người chồng của mình. Mặc dù có những yêu cầu rất nhỏ thôi nhưng đối với đàn ông mà nói điều đó giống như một cái lồng nhốt họ vậy.

Trong cuộc hôn nhân, một khi đàn ông đã muốn ly hôn thì sẽ không có cơ hội níu kéo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những quy định sau khi kết hôn cần phải được thực hiện như không được vứt quần áo bừa bãi, tất không được để lung tung, mấy giờ phải về nhà… Mặc dù đó là những thứ vô cùng nhỏ nhặt của cuộc sống nhưng một khi tích tụ lâu ngày nó sẽ trở thành mâu thuẫn lớn. Có những ông chồng sau khi kết hôn ngày càng lười biếng. Nguyên nhân là vì họ thấy mình giống như nô lệ. Tỏ ra lười biếng chính là một sự kháng nghị mà không cần nói nhiều với vợ.

Sau khi kết hôn đàn ông phải kiếm tiền nhưng khi về nhà lại phải nhận hàng loạt chỉ trích. Cuộc sống như vậy chắc chắn anh ta sẽ không chịu nổi. Ở nơi làm việc họ chịu áp lực của cấp trên còn khi về nhà lại bị vợ đàn áp . Rất nhiều ông chồng lái xe về đến nhà rồi nhưng không chịu xuống xe. Họ có thể ngồi hút một điếu thuốc hoặc suy nghĩ một chút rồi mới bước xuống. Điều đó khẳng định một điều rằng khoảnh khắc ngồi trong xe chính là không gian riêng tư duy nhất của anh ấy. Chỉ ở đó anh ấy mới cảm nhận được tự do, thoải mái.

Vì sao khi đàn ông nói lời chia tay là không thể nào cứu vãn? Đó là bởi vì anh ấy đã mệt mỏi rồi, tất cả những chuyện bất mãn gộp lại khiến anh ta vô cùng chán nản. Nếu như sau khi kết hôn áp lực của anh ấy ngày càng nhiều mà người vợ lại yêu cầu và mong chờ quá nhiều thì có lẽ cuộc hôn nhân đó sẽ không thể nào tiếp tục được nữa.

Trong cuộc hôn nhân, một khi đàn ông đã muốn ly hôn thì sẽ không có cơ hội níu kéo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều chị em phụ nữ cho rằng đàn ông khi có tiền sẽ thay đổi nhưng trên thực tế thì đàn ông không có tiền cũng sẽ thay đổi. Vì sao có những bà vợ xinh đẹp rạng ngời nhưng đàn ông lại đi tìm những cô gái không bằng một nửa vợ mình về nhan sắc? Vì sao bạn xinh đẹp nhưng lại không có được sự yêu thương của chồng? Vì sao đàn ông lại thích những kiểu phụ nữ đó? Khác biệt giữa hai người nằm ở đâu?

Có lẽ đến lúc này bạn cũng chính phải xem lại bản thân mình, xem lại cách ứng xử với chồng. Nếu như anh ta không phải là người trăng hoa, có lẽ sự thay đổi của bạn sẽ chính là sợi dây duy nhất có thể níu kéo tình cảm của anh ấy.

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