Chọn những chỗ "giao ban" mới lạ là cách làm phổ biến của các cặp yêu nhau để "đổi gió" cho đôi bên. Tuy nhiên, có một vài địa hình có thể khiến bạn và người ấy gặp nạn khi "yêu" mà các cặp đôi nên chú ý.

Bồn tắm là "chiếc giường" mới lạ cho các cặp đôi tạo cảm hứng, tuy nhiên không phải phòng tắm nào cũng có. Do đó, các đôi yêu nhau không nên "xông trận" khi phòng tắm không có "giường" và đây là khu vực ẩm ướt rất dễ trơn trượt, nhất là khi cả hai hoạt động quá hăng say, mạnh mẽ.

2. Bãi biển

Làm "chuyện ấy" trên bãi biển, nghe có vẻ là ý tưởng rất lãng mạn và kích thích sự táo bạo của các cặp đôi. Song, trong thực tế, các nàng khi "yêu" ở địa điểm này sẽ dễ khiến "cô bé" bị nhiễm trùng, do tiếp xúc với cát và nước biển. Ngoài ra, với địa điểm thiên nhiên như bãi biển sẽ rất dễ bị mọi người bắt gặp.

3. Trên sofa

Mọi người đều sai lầm khi nghĩ sofa là nơi "giao ban" lý tưởng cho những "cuộc yêu" chớp nhoáng. Bởi có rất nhiều tai nạn bất ngờ có thể xảy ra trong khi cả hai đang sung trong lúc "yêu" như té ghế, va đập người vào thành ghế...

4. Trong xe hơi

Ở nước ta, việc quan hệ trong xe hơi cũng đang được nhiều cặp yêu nhau lựa chọn. Bạn có thể gặp khó khăn trong việc xoay trở hoặc mắc kẹt trong xe bởi không gian "yêu" quá nhỏ này.

5. Trên cầu thang

Những bậc thang thường rất hẹp và làm bằng những vật liệu có độ trơn láng cao. Khi quá tập trung và bị cuốn vào "chuyện ấy", cả hai sẽ dễ dàng mất thăng bằng, té cầu thang và khiến cơ thể va đập vào các bậc thang dẫn đến bị thương.

6. Kệ bếp

Phần đông các cặp đôi thử cảm giác mới lạ khi "yêu" tại khu vực bếp thường bị bầm tím hoặc cảm giác đau đớn ngay ngày hôm sau. Giải thích chuyện này, các chuyên gia cho rằng trong quá trình quan hệ, cơ thể hai người sản xuất ra một lượng lớn endorphin - chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ có tác dụng tạo cảm xúc tích cực, cải thiện tâm trạng, giảm đau và nhiều hơn thế nữa. Đây là chất giúp tinh thần hưng phấn đồng thời cũng là một một loại thuốc giảm đau hiệu quả. Do đó, trong "cuộc vui", cả hai sẽ không cảm thấy khó chịu hay đau cho tới ngày hôm sau.

Tốt nhất, trước khi "giao ban" ở kệ bếp, bạn nên dọn dẹp những thứ sắc nhọn để đảm bảo cho "chuyện ấy" được diễn ra an toàn.

Tạo cảm giác mới lạ trong "chuyện ấy" bằng việc đổi địa điểm là việc đúng đắn, tuy nhiên bạn phải hết sức cẩn thận để hạn chế những tổn thương không đáng có xảy ra.