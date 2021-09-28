5 nỗi khổ chỉ những người phụ nữ mang nặng đẻ đau mới thấu

Phụ nữ ở một mình thì khổ ít, lấy chồng rồi lại càng khổ gấp đôi...

Phụ nữ ở một mình thì khổ ít, lấy chồng rồi lại càng khổ gấp đôi...

Người ta thường bảo, làm mẹ chính là niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Thế nhưng bên cạnh niềm vui và hạnh phúc ấy cũng có biết bao nhiêu là nỗi khổ, niềm đau mà chỉ những ai đã từng bụng mang dạ chửa mới thấu…

Người ta bảo: “gái chửa là cửa tử”, ngẫm thì thấy chả sai một tẹo nào, bởi ranh giới giữa sinh tử lúc này khá mong manh, mẹ tròn con vuông thì tốt, chứ lỡ có bề gì thì chỉ bản thân người phụ nữ là người gánh gồng, chịu đựng và thiệt thòi mà thôi.

Mang con trong lòng mẹ 9 tháng 10 ngày, mẹ vẫn ngày ngày đi làm kiếm tiền, rồi thì về nhà đầu tắt mặt tối với công việc ở nhà, đó là chưa kể đến những chị em lỡ gặp phải nghịch cảnh, nghịch duyên: chồng không thương, gia đình chồng không thông hiểu thì còn phải chịu biết bao là tủi nhục.

Vừa phải giỏi kiếm tiền, vừa phải giỏi nuôi con lại vừa phải giỏi làm vợ

Vừa phải giỏi kiếm tiền, làm vợ, lại phải giỏi nuôi con. Ảnh minh họa

Không biết các chị thế nào chứ đời của tôi thì vẫn còn có cơ hội chứng kiến cảnh các chị các mẹ khoảng thập niên 80 trở đi lưng địu con, địu cháu tay cấy, tay cày.

Riêng với những chị em phụ nữ thời nay cũng không có gì khá khẩm hơn, nhiều trường hợp chị em lấy chồng từ hai bàn tay trắng, gia đình nội ngoại cũng không ai giúp đỡ được gì, do đó họ phải nhọc nhằn nai lưng ra mà làm lụng.

Thế nên, bên cạnh những người phụ nữ có phước phần lớn, được chồng và nhà chồng yêu thương, nâng niu, chia sớt...thì cũng có những hoàn cảnh tay ẵm con, tay gõ bàn phím, đầu tắt mặt tối làm lụng kiếm tiền nuôi con.

Gánh bệnh tật đầy mình mà nào có lấy một ai hiểu thấu

Do hoàn cảnh sống của nhiều chị em quá khắc nghiệt và quá ư là khó khăn, nên dẫu có muốn thì họ vẫn không thể nào mà kiêng khem được kỹ lưỡng như bao người.

Có chị phải làm lụng từ khi con còn non tháng, thế nên sau mai ngày cuối sức khỏe của họ không được tốt cho lắm, bản thân phải gánh rất nhiều những loại bệnh, những nỗi khổ đau về thân ví như chân tay run rẩy, mất trí nhớ tạm thời, đãng trí, đau lưng…nói chung là khá nhiều loại bệnh sẽ bỗng dưng xuất hiện sau sinh.

Son sắc tuột dốc không phanh, ai khóc cho nỗi đau này...

Đẻ con xong thì xuống sắc trầm trọng, ai khóc cho nỗi đau này? Ảnh minh họa

Nhiều chị lúc thời con gái mơn mởn là vậy, nhưng khi qua một lần chửa đẻ thì nhan sắc bị sụt giảm trầm trọng.

Có những chị thì bị ngực trễ, rồi thì lại cũng có những chị bị nám, tàn nhang, da nhăn nheo, vết rạn... khiến họ tự ti, mặc cảm mỗi khi gần gũi chồng hay khi ra ngoài gặp người này, người nọ.

Đã thế nhiều chị xấu số lại còn vớ phải anh chồng yêu bản thân mình hơn yêu vợ mình, thì xem như đời rớt xuống 18 tầng địa ngục rồi.

Tâm sinh lý không ổn định

Bên cạnh những chị em may mắn có cuộc sống tốt đẹp, được chồng yêu thương, đỡ đần thì mọi việc xem như êm xuôi.

Nhưng lại cũng có những người phụ nữ, người mẹ sau sinh có hoàn cảnh không được may mắn lắm, đặc biệt là những người mẹ đơn thân, những chị em trót lỡ tin nhầm người không nên tin, những người bị quá nhiều khiếm khuyết trên cơ thể sau sinh... sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm, mỏi mệt và thường xuyên cảm thấy không hạnh phúc trong việc làm mẹ.

Với những trường hợp này, bản thân tôi luôn cảm thông sâu sắc và mong muốn rằng, bất kể các chị làm ngành nghề gì, ở đâu và có bao trăm sự khiếm khuyết trên cơ thể đi chăng nữa... thì các chị, tất cả những người phụ nữ thân yêu trên thế giới này đều xứng đáng được hưởng một cuộc sống trọn vẹn, tốt đẹp và trên hết là xứng đáng được yêu thương!