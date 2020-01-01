3 điều phụ nữ bắt buộc phải làm ngay để tăng phúc khí cho gia đình

Phật dạy, phụ nữ chính là phong thủy của cả gia đình. Vậy nên, ngay từ hôm nay bạn hãy tu tâm tích đức để trở thành người phụ nữ thiện lương, mang lại phúc khí cho chồng con.
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Một người phụ nữ thiện lương không chỉ giúp bản thân tích được công đức mà còn tăng phúc khí cho cả gia đình, ai đang chấp niệm hãy sớm tỉnh ngộ.
1. Siêng năng dọn dẹp nhà cửa, lo toan bếp núc
Một người phụ nữ dù xinh đẹp, khôn ngoan đến mấy nhưng lại lười nhác, để nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu thì phúc lộc chẳng dám lại gần.
Chỉ khi giữ nhà cửa sạch sẽ, lo toan bếp núc tươm tất thì phúc lộc mới tràn vào nhà, đại cát đại lợi.
Bởi lẽ, gian bếp sẽ giúp ngọn lửa phong thủy luôn rực rỡ, ấm áp, giúp vợ chồng thuận hòa ấm êm, con cái được hưởng lộc trời cho.
2. Hiếu thuận với mẹ cha
Phụ nữ muốn tu tâm tích đức không chỉ chăm làm việc thiện, bố thí giúp người mà còn phải đối xử tử tế với những mối quan hệ quanh mình. Phận làm con cái, bạn hãy luôn hiếu thuận với mẹ cha, chăm sóc, quan tâm để đấng sinh thành không chịu cảnh tủi thân.
Dù là cha mẹ ruột hay cha mẹ chồng bạn cũng hãy dùng sự chân thành, tử tế để đối đãi. Có như thế, bậc bề trên mới thấu hiểu tấm lòng của bạn mà đáp lại bằng tình yêu thương vô điều kiện.
Cũng vậy, với những người nhỏ tuổi hơn mình, bạn đừng quá chấp nhặt. Hãy bao dung với trẻ nhỏ, kiên nhẫn với con cái. Có như thế bạn mới có thể dạy con nên người, gia đình ấm êm thuận hòa, tăng phúc tăng lộc cho cả nhà.
3. Đồng lòng cùng chồng
Người phụ nữ lấy chồng, nếu đã vì yêu mà cưới, muốn gắn bó trăm năm thì đừng chê chồng nghèo, cũng đừng thấy khó khăn mà rời bỏ bạn đời.
Người xưa có câu “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”, chỉ cần nỗ lực cùng chồng phát triển sự nghiệp thì ắt cuộc sống hưng thịnh sẽ tìm đến tận cửa.
Đặc biệt, những người phụ nữ có chí tiến thủ sẽ dễ dàng thành công trong cuộc sống. Dẫu gặp phải biến cố lớn đến mấy họ cũng vững vàng vượt qua sóng gió, làm chủ đời mình khiến ai cũng ngưỡng mộ. Có được người vợ khôn khéo như thế chồng ắt tự hào vô cùng, thương yêu hết mực.