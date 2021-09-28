3 cung hoàng đạo hứa hẹn nhận được sự may mắn, thuận lợi trong tuần mới

Trong mùa sao thủy nghịch hành lần 3 này đối với nhiều người thì đây là khoảng thời gian để họ giải quyết các vấn đề còn tồn đọng lại trong mối quan hệ cũ, nhưng với 3 cung hoàng đạo dưới đây, thì khoảng thời gian này lại mang đến cho cuộc sống của họ nhiều điều bất ngờ, may mắn, ý nghĩa, thuận lợi, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

Theo lẽ thường tình thì những nữ nhân thuộc cung bảo bình vốn là những người có đầu óc thiên về thiên hướng sáng tạo, thích tạo ra những điều mới mẻ trong công việc, cuộc sống, mặc dù hơi cứng đầu thật, nhưng nhờ cái phần tính cách này mà họ dễ dàng vượt qua khó khăn, trở ngại trong cuộc sống hơn những cô nàng ở các cung khác.

Những người sinh ở cung bảo bình thường có tính cách hơi lập dị, cứng đầu, khó bảo, khó yêu, khó chiều. Nhưng bên cạnh đó họ cũng sở hữu những ưu điểm nổi bật khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Bảo bình, những cô nàng có tính cách hơi lập dị nhưng không kém phần xinh đẹp, thông minh và duyên dáng...

Bảo bình, những cô nàng có tính cách hơi lập dị nhưng không kém phần xinh đẹp, thông minh và duyên dáng... Ảnh minh họa

Trong khoảng thời gian này mặc dù là thời điểm sao thủy nghịch hành, nhưng vì vũ trụ biết rằng họ đã phải một mình gồng gánh, vượt qua muôn trùng khó khăn để tháo gỡ bóng tối của cuộc đời mình xuyên suốt 4 tháng vừa qua.

Cho nên vũ trụ đã mang đến cho những cô nàng thuộc cung bảo bình một vài niềm vui, sự may mắn nho nhỏ như một lời khích lệ, động viên cho tất cả sự nỗ lực của họ xuyên suốt thời gian qua.

Cung song tử

Mùa sao thủy nghịch hành, cung song tử sẽ ngập tràn cảm hứng sáng tạo trong công việc và thăng hoa trong tình yêu. Ảnh minh họa

Có thể nói rằng, tuần mới sẽ mang đến cho các cô nàng thuộc cung song tử những cảm hứng mới để khơi nguồn sáng tạo và sự thăng hoa trong tình yêu.

Trong khoảng thời gian này, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình được vây quanh bởi sự ngọt ngào, lãng mạn trong tình yêu và cảm hứng sáng tạo bất tận giúp công việc thu về được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Hy vọng với những điều tuyệt vời này, bạn sẽ tận hưởng trọn vẹn những giây phút thật sự thăng hoa trong công việc, cuộc sống và lãng mạn, ngọt ngào trong tình yêu.

Cung thiên bình

Nếu ở những cung hoàng đạo khác được xem là thời gian vô cùng khó khăn trong mùa sao thủy nghịch hành, thì thời điểm này lại là thời đại hoàng kim với những cô nàng thiên bình... Ảnh minh họa

Tuần này sẽ là thời điểm mở ra nhiều cơ hội tốt đẹp trong tình yêu, công việc, sự nghiệp cho cung thiên bình.

Ở thời điểm này, những cô nàng thuộc cung thiên bình sẽ cảm thấy được là chính mình, được đón nhận những cơ hội để phát triển bản thân và đạt được những thành công rất đáng để ăn mừng.

Thế nên, tâm trí của các cô nàng thuộc cung thiên bình sẽ cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu, công việc và cuộc sống viên mãn mà mình có.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm