Yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường 500 tỉ, bà Phương Hằng chỉ được nhận nhiều nhất là 18 triệu?

Xã hội 13/10/2023 12:27

Bà Hằng cho rằng nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, và ông Trần Văn Sỹ, 66 tuổi, đã đưa ra những nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín nhân phẩm của vợ chồng bà; gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu... nên yêu cầu bồi thường thiệt hại 300-500 tỷ đồng "để sung vào công quỹ Nhà nước".

Theo thông tin từ VnExpress, bà Phương Hằng cho rằng bị nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ xúc phạm gây thiệt hại kinh tế cho công ty, Quỹ Hằng Hữu, nên đòi bồi thường 300-500 tỷ đồng.

Yêu cầu của bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) được nêu trong kết luận điều tra bổ sung Công an TP HCM ban hành ngày 12/10.

Theo đó, bà Hằng cho rằng nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, và ông Trần Văn Sỹ, 66 tuổi, đã đưa ra những nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín nhân phẩm của vợ chồng bà; gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu... nên yêu cầu bồi thường thiệt hại 300-500 tỷ đồng "để sung vào công quỹ Nhà nước".

Tuy nhiên, đến nay, bà Hằng và chồng Huỳnh Uy Dũng chưa cung cấp các tài liệu chứng minh thiệt hại về vật chất và tinh thần.

Yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường 500 tỉ, bà Phương Hằng chỉ được nhận nhiều nhất là 18 triệu? - Ảnh 1
Bà Phương Hằng tại phiến xử hôm 21/9 - Ảnh: Dân Trí

Liên quan đến yêu cầu bồi thường của bà Nguyễn Phương Hằng, dẫn tin từ Người Lao Động,  Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm như sau:

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm:

1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; c) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. 

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Điều 9 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP có hướng dẫn về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm như sau: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại khác do luật quy định.

Yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường 500 tỉ, bà Phương Hằng chỉ được nhận nhiều nhất là 18 triệu? - Ảnh 2
Bà Hàn Ni tham dự phiên xử - Ảnh: báo Lao Động

Đồng thời, người gây ra thiệt hại phải khắc phục một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận được thì không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Lúc bà Hằng và ông Dũng bị xúc phạm thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Do đó trường hợp không thỏa thuận được thì bồi thường tổn thất về tinh thần không quá 14.900.000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng thì khi xét xử, tòa án sẽ tính đến phương án có lợi cho bị hại nghĩa là bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng nếu được bồi thường thiệt hại cao nhất cũng chỉ 18 triệu đồng.

 

 

Khẳng định bị xâm phạm đời tư, bà Phương Hằng yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường 500 tỉ để sung vào công quỹ nhà nước

Khẳng định bị xâm phạm đời tư, bà Phương Hằng yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường 500 tỉ để sung vào công quỹ nhà nước

Theo bà Nguyễn Phương Hằng, do các đối tượng đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty Cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu rất nặng nề nên bà Hằng yêu cầu bồi thường thiệt hại 300 tỉ đồng đến 500 tỉ đồng

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