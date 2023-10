Yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường 500 tỉ, bà Phương Hằng chỉ được nhận nhiều nhất là 18 triệu?

Yêu cầu của bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) được nêu trong kết luận điều tra bổ sung Công an TP HCM ban hành ngày 12/10.

Bà Phương Hằng tại phiến xử hôm 21/9 - Ảnh: Dân Trí

Liên quan đến yêu cầu bồi thường của bà Nguyễn Phương Hằng, dẫn tin từ Người Lao Động, Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm như sau:

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm:

1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; c) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Điều 9 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP có hướng dẫn về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm như sau: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại khác do luật quy định.

Bà Hàn Ni tham dự phiên xử - Ảnh: báo Lao Động

Đồng thời, người gây ra thiệt hại phải khắc phục một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận được thì không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Lúc bà Hằng và ông Dũng bị xúc phạm thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Do đó trường hợp không thỏa thuận được thì bồi thường tổn thất về tinh thần không quá 14.900.000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng thì khi xét xử, tòa án sẽ tính đến phương án có lợi cho bị hại nghĩa là bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng nếu được bồi thường thiệt hại cao nhất cũng chỉ 18 triệu đồng.