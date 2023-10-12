Khẳng định bị xâm phạm đời tư, bà Phương Hằng yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường 500 tỉ để sung vào công quỹ nhà nước

Xã hội 12/10/2023 16:45

Theo bà Nguyễn Phương Hằng, do các đối tượng đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty Cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu rất nặng nề nên bà Hằng yêu cầu bồi thường thiệt hại 300 tỉ đồng đến 500 tỉ đồng

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc của bà Phương Hằng, kết luận điều tra bổ sung nêu rõ, bà Đặng Thị Hàn Ni khai nguyên nhân có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là vì bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm đến bà Hàn Ni khi phát trực tiếp trên mạng xã hội trong ngày 3/9/2021.

Vì vậy, cùng ngày, bà Hàn Ni đã ghi và phát đoạn ghi hình có tiêu đề: "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?" để phản biện lại những nội dung bà Hằng đã nói không đúng về việc bà Hàn Ni tống tiền doanh nghiệp, nói bà Hàn Ni là bồ của một cựu quan chức TP, nói bà Hàn Ni chửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, đưa hình ảnh bà Hàn Ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói làm gái và nói bà Hàn Ni là phản động.

Ngoài ra, bà Hàn Ni cũng tư vấn pháp luật để cho mọi người biết về việc bà Hằng cũng là một công dân bình thường đều phải tuân thủ pháp luật.

Bà Hàn Ni xác định những phát ngôn trong đoạn ghi hình vào ngày 3/9/2021 có nội dung nói đến thông tin cá nhân, đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng vì biết bà Hằng còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là CEO của Công ty Cổ phần Đại Nam và là người có liên quan đến vụ án Năm Cam.

Đối với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hàn Ni có tìm hiểu thông qua báo chí được biết ông Dũng là chồng của bà Hằng, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và là một trong ba người sáng lập ra quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Những phát ngôn này, bà Hàn Ni căn cứ vào một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống đã được đăng về bà Phương Hằng, nên không tự kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai, không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà Hằng, không cần thiết kiểm tra, không cần sự chấp thuận của Cơ quan báo chí cho phép.

Ông Trần Văn Sỹ thì khai nguyên nhân có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là vì bà Hằng đã có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi phong sát giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục.

Đối với ông Dũng là người thường hay ghi hình cùng bà Hằng có những phát ngôn liên quan, đối với Công ty Cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu là do bà Hằng yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản Ngân hàng liên quan đến việc từ thiện nên ông Sỹ đã có những phát ngôn liên quan. 

Ông Trần Văn Sỹ xác định những phát ngôn trong 8 buổi ghi hình đăng vào các ngày nêu trên là nói đến thông tin cá nhân, đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng (Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam).

Những phát ngôn này, ông Sỹ căn cứ vào các buổi ghi hình do bà Hằng đã phát trực tiếp trước đó, các văn bản pháp luật, các bài báo điện tử chính thống đã đăng về thông tin cá nhân đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng nên ông Sỹ nhận thức rằng không cần sự đồng ý của bà Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, không cần kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai, không cần đăng đường dẫn nguồn thông tin vì ông Sỹ không chia sẻ nguyên văn bài báo và không cần sự chấp thuận của các Cơ quan báo chí đã đăng bài.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khẳng định đã có đủ cơ sở kết luận hành vi của ông Trần Văn Sỹ và bà Đặng Thị Hàn Ni đã phạm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Khẳng định bị xâm phạm đời tư, bà Phương Hằng yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường 500 tỉ để sung vào công quỹ nhà nước - Ảnh 1
Bà Phương Hằng yêu cầu được bồi thường từ 300 - 500 tỉ - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ Thanh Niên, cũng theo kết luận điều tra bổ sung, tiến hành ghi lời khai với ông Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng, ông Dũng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật đối với bị can Hàn Ni đã đưa ra những nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của ông Dũng và bà Hằng.

Còn bà Hằng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật đối với bị can Hàn Ni đã đưa ra những nội dung làm nhục, vu khống bà Hằng, ông Dũng, Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Khẳng định bị xâm phạm đời tư, bà Phương Hằng yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường 500 tỉ để sung vào công quỹ nhà nước - Ảnh 2
Bà Phương Hằng ở phiên xử hôm 21/9 - Ảnh: Người Lao Động

Theo bà Nguyễn Phương Hằng, do các đối tượng đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty Cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu rất nặng nề nên bà Hằng yêu cầu bồi thường thiệt hại 300 tỉ đồng đến 500 tỉ đồng để sung vào công quỹ nhà nước. Đến nay ông Dũng và bà Hằng chưa cung cấp các tài liệu chứng minh thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng Hàn Ni Bà Đặng Thị Hàn Ni

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