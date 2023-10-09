Bà Nguyễn Phương Hằng chấp nhận hình phạt 3 năm tù, xin thi hành án sớm mặc lời khuyên kháng cáo của gia đình

Bà Phương Hằng không kháng cáo theo lời động viên của gia đình, chấp nhận mức án 3 năm tù, xin thi hành án sớm.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, chấp nhận mức án tù 3 năm tù đã được HĐXX tuyên trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 21/9/2023. Tại phiên xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phẩn Đại Nam, bị tuyên án 3 năm tù; bị cáo Đặng Anh Quân, 45 tuổi, giảng viên Đại học Luật TPHCM, 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên văn phòng Công ty Cổ phẩn Đại Nam, Huỳnh Công Tân, Trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, 1 năm 6 tháng tù.

Cả 5 bị cáo đều phạm vào tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bà Nguyễn Phương Hằng tại 1 buổi livestream - Ảnh: Người Lao Động Dẫn tin từ báo Dân Trí, theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM)…

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên đều do bà này đọc trên Internet, đọc báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh. Hồ sơ vụ án thể hiện, để tăng uy tín, độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng mời ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật TPHCM) cùng tham gia vào những buổi livestream. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, ông Quân đã cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan, góp phần cổ vũ tinh thần, góp thêm ý chí cho bà chủ Đại Nam thực hiện hành vi phạm tội.

Bà Phương Hằng nhận mức án 3 năm tù, vì sao không xử lý thêm tội khác? Tối 21/9, TAND TPHCM đã tuyên án bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

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