Theo HĐXX hành vi của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng. Hoạt động này vi phạm các Điểm a, b Khoản 3 Điều 16; Điểm b Khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013NĐ-CP đã xâm phạm quyền lợi ích của cá nhân.

Theo thông tin từ Dân Trí, liên quan đến mức án 3 năm tù đối với bà Nguyễn Phương Hằng , về dân sự, tòa buộc bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho bà Đặng Thị Hàn Ni và Đinh Thị Lan mỗi người 18 triệu đồng.

Theo nguyên tắc thu hút tội danh, bị cáo Hằng và đồng phạm bị xử lý có mức hình phạt nặng nhất và đã bị thu hút về tội danh này nên không có căn cứ xử lý về những tội danh khác.

Cũng theo HĐXX, hành vi của bị cáo Hằng và đồng phạm có dấu hiệu phạm nhiều tội như Vu khống, Làm nhục người khác nhưng đã bị xử lý về 1 tội danh và đã bị khởi tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Phương Hằng tại phiên xử - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, tại phiên xử ngày hôm qua, bà Phương Hằng khóc cho biết sự việc đến nông nỗi này, bà đã rất đau khổ.

"Bị cáo biết ở ngoài xã hội còn rất nhiều người nghèo chờ đợi bị cáo. Bị cáo thiết tha mong muốn được trở về để giúp đời, giúp người. Bản thân bị cáo được sinh ra trong gia đình có giáo dục, bị cáo chưa bao giờ cãi nhau với ai cả, nhưng bị cáo đau khổ do bị biết bao nhiêu con người tấn công nên đã sai phạm. Bị cáo đã biết sai, xin tòa xem xét cho bị cáo sớm trở về làm việc kiếm tiền lo cho dân nghèo", bà Phương Hằng nói.

Nữ đại gia nhận mức án 3 năm tù - Ảnh: VTC News

Bị cáo bị bắt như thế này, nhiều người thiết tha mong bị cáo trở về, cho bị cáo có cơ hội giúp đời, giúp người. Còn những gì bị cáo sai, bị cáo rất ân hận.

Bằng cả trái tim, toàn bộ lợi nhuận của Công ty Đại Nam, bị cáo mang hết ra giúp cho xã hội, không thu một đồng nào. Đó là lý tưởng sống của bị cáo.

Bị tổn thương quá mức nên bị cáo mới có những lời lẽ như vậy, cũng do bị cáo uống rượu, do đau khổ, bị ức chế. Một mình bị cáo mà chống chọi với bao nhiêu con người. Bị cáo xin lỗi tất cả các cấp chính quyền, xin lỗi tất cả những người mà bị cáo đã vô tình hay cố ý đụng chạm.

Bị cáo là người có nhiều việc để làm chứ không phải rảnh rỗi để lên mạng xã hội dẫn đến ngày hôm nay. Bị cáo mong HĐXX thấu tình, đạt lý và hiểu được lòng bị cáo lúc nào cũng vì dân nghèo.

Quỹ mổ tim của bị cáo đã cứu hơn 3.000 trẻ em, đó là 1 bằng chứng thật sự. Xin HĐXX cho bị cáo được về để làm những điều bị cáo từng làm. Hôm nay bị cáo vô cùng ân hận.