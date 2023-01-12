Xúc động cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa sản phụ sinh non đi cấp cứu vào lúc rạng sáng

Xã hội 12/01/2023 10:19

Ngay khi thấy người dân cầu cứu, chiến sĩ phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã dùng xe đặc chủng đưa sản phụ đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 12/1, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số hai vừa dùng xe chuyên dụng, kịp thời đưa hai mẹ con sản phụ đến bệnh viện an toàn.

Cụ thể, khoảng 3h cùng ngày, anh Nguyễn Thế Chinh (41 tuổi, ngụ thôn Ol Butung, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông) thấy vợ là chị Bùi Thị Minh (38 tuổi) đột nhiên chuyển dạ, sinh con tại nhà, chảy máu nhiều. Ngay khi gặp tình huống cấp bách, anh Chinh chợt nhớ ra có một tổ CSGT thường trực ở vị trí cách nhà mấy trăm mét nên chạy xe máy đến cầu cứu.

Lúc này, thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, đang trực tại điểm trực. Anh Cường thấy anh Chinh hốt hoảng chạy đến cầu cứu sự giúp đỡ. Ngay lập tức anh Cường lái xe chuyên dụng đến dãy trọ cùng anh Chinh đưa vợ con đến bệnh viện.

"Lúc đó mọi việc xảy ra bất ngờ, tôi chỉ biết phải xử lý ngay để đảm bảo an toàn tính mạng cho hai mẹ con chị ấy. Thấy anh ấy (anh Chinh) hoảng quá còn quên cả mang khăn quấn cho em bé nên tôi chạy đi lấy khăn quấn cho cháu", anh Cường nhớ lại.

Xúc động cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa sản phụ sinh non đi cấp cứu vào lúc rạng sáng - Ảnh 1
Thiếu tá Nguyễn Văn Cường người trực tiếp điều khiển xe đặc chủng của lực lượng CSGT đưa vợ anh Chinh đi cấp cứu - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, hai mẹ con được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp cấp cứu và hiện cả hai đều ổn định sức khỏe.

Anh Nguyễn Thế Chinh xúc động cho biết trước đó có đưa vợ đi khám thì được biết còn vài tuần nữa vợ mới sinh nhưng sáng nay vợ bất ngờ sinh non. Anh Chinh cũng nhớ lại hình ảnh nhiệt tình, ân cần, lo lắng của thiếu tá Nguyễn Văn Cường.

"Lúc đến anh ấy lùi xe sát vào dãy trọ ra mở cửa rồi chạy vào đỡ vợ tôi lên xe. Anh ấy còn sợ xe chật nên dọn dẹp đồ đạc cho vợ và con tôi ngồi thoải mái. Tôi có nói với vợ thật sự lúc đó không có các anh ấy thì không biết hai mẹ con ra sao. Thật sự tôi chỉ mong các anh giữ sức khỏe, hạnh phúc và giúp được nhiều hoàn cảnh như gia đình chúng tôi", anh Chinh xúc động nói.

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Đến ngày 12/1, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường nơi bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình).

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