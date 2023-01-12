Diễn biến MỚI trong ngày thứ 13 giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp

Xã hội 12/01/2023 10:05

Đến ngày 12/1, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường nơi bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình).

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào sáng ngày 12/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường nơi bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình). Hôm nay đã bước sang ngày thứ 13 từ khi bé Hạo Nam gặp nạn. 

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 4 và đào được sâu hơn tầng 4 khoảng 2m.

“Lực lượng cứu hộ cứu nạn dự kiến đào thêm khoảng 0,5m nữa sẽ tiến hành cắt các đầu cọc bê tông xung quanh để lắp tầng khung chống 5”, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết. 

Ngoài ra, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục đào đất bằng gầu cạp kết hợp gầu ngoạm và sử dụng 2 vòi xói cắt phá đất tại các khu vực chật hẹp mà gầu cạp, gầu ngoạm không thao tác được. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa xác định thời gian chính xác đưa thi thể bé Hạo Nam lên.

Diễn biến MỚI trong ngày thứ 13 giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 1
Công tác đưa thi thể bé trai lên mặt đất vẫn đang diễn ra - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 11h30 ngày 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Diễn biến MỚI trong ngày thứ 13 giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 2
Mưa lớn làm ảnh hưởng công tác cứu nạn vào ngày 11/1 - Ảnh: VTC News

Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị bộ, sở, ngành địa phương, các chuyên gia và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình.

Nhiều thiết bị phục vụ cứu nạn cũng được bổ sung đến hiện trường như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 – 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện.

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