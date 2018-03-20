Xúc động lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Những người anh em 'trào nước mắt tiếc thương anh Sáu'

Xã hội 20/03/2018 17:17

Với những người anh em, đồng hương anh Sáu Khải là một người giản dị, gần gũi. Ngày hôm nay, họ đến chào anh lần cuối trước khi anh nằm xuống lòng đất mẹ trên quê hương Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (TP.HCM).

Trong hai ngày 20 và 21/3/2018, lễ Quốc tang tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Sáng nay (20/3), Hội trường Thống Nhất đã lần lượt tiếp đón nhiều đoàn khách viếng thăm cựu lãnh đạo cấp cao của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rất nhiều trong số đó là những người anh em, người bạn có cơ duyên gặp gỡ, gắn bó với vị thủ tướng luôn hết lòng vì dân vì nước.

Xúc động lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Những người anh em 'trào nước mắt tiếc thương anh Sáu' - Ảnh 1
Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại Hội trường Thống Nhất - Ảnh: Minh Cát
Xúc động lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Những người anh em 'trào nước mắt tiếc thương anh Sáu' - Ảnh 2
Rất nhiều tổ chức đoàn thể, người dân đến viếng thăm vị lãnh đạo cấp cao của đất nước - Ảnh: Minh Cát

Đối với anh hùng cách mạng Bùi Văn Nghĩa (63 tuổi) - người con của vùng đất thép Củ Chi, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là một người anh vẹn toàn tài đức.

Chú Nghĩa tâm sự: “Anh Sáu là đàn anh, người đồng hương của chú. Lần đầu tiên chú gặp anh Sáu Khải là lúc đang học ở trường Thiếu sinh quân, năm đó chú 14 tuổi. Anh Sáu về trường thăm hỏi, động viên các chú cố gắng học tập tốt để chiến đấu bảo vệ quê hương. Hai năm sau chú được về Trung đoàn Thép Củ Chi chiến đấu. Khi anh Sáu về hưu sống tại xã Tân Thông Hội, chú và anh Sáu vẫn có dịp gặp nhau trong các cuộc gặp mặt ở huyện Củ Chi".

Mỗi lần gặp, các thế hệ người lính càng cảm phục và kính trọng “anh Sáu Khải” hơn.

 “Anh Sáu Khải là người anh, người chú, người thầy của các chú. Các chú ngưỡng mộ anh từ khi anh ra Hà Nội, sau đó Bác Hồ cho đi học Liên Xô. Nhưng đến khi về nước anh Sáu vẫn hỏi thăm anh em rất chân tình. Nghĩ đến những năm tháng xưa mà trào nước mắt tiếc thương anh” – chú Nghĩa không giấu được niềm xúc động.

Cùng đi với chú Nghĩa là chú Nguyễn Văn Bạc (64 tuổi) – nguyên là sĩ quan Trung đoàn 1 Quân khu 7 tại tỉnh Tiền Giang.

Anh Sáu giản dị lắm. Chú gặp ảnh khi ảnh đang công tác tại thành ủy. Năm rồi vừa thăm ảnh, hai anh em chụp chung bức hình. Vậy mà giờ ảnh đi rồi” - vừa nói, chú Bạc vừa rút trong ví ra bức ảnh chụp kỉ niệm giữa chú và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Xúc động lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Những người anh em 'trào nước mắt tiếc thương anh Sáu' - Ảnh 3
Chú Bạc vừa tâm sự vừa rút trong ví bức ảnh kỷ niệm chụp cùng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh: Minh Cát

Chú Nghĩa tiếp lời: “Các chú đều là người lính nhưng người miền Đông, người miền Tây. Hòa bình lập lại vẫn gặp nhau trong các cuộc Đại hội Cựu chiến binh thành phố. Nay anh Khải mất các chú cùng đến viếng hương hồn anh”.

Những lần gặp gỡ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải khi ông giữ cương vị Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM luôn in đậm trong ký ức chú Lê Thế Diện (63 tuổi, TP.HCM).

Vợ chồng chú cùng đến viếng anh Khải từ sáng. Thật sự vô cùng thương tiếc anh, sự ra đi của anh chắc chắn để lại niềm tiếc thương vô hạn với tất cả người dân Việt Nam” – chú Diện ngậm ngùi.

Xúc động lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Những người anh em 'trào nước mắt tiếc thương anh Sáu' - Ảnh 4
Vợ chồng chú Diện chia sẻ cảm xúc cùng phóng viên khi vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh: Minh Cát

Không quản ngại đường sá xa xôi, những người anh em đều đến chào "anh Sáu Khải" lần cuối trước khi vị nguyên Thủ tướng yên nghỉ tại quê nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Xúc động lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Những người anh em 'trào nước mắt tiếc thương anh Sáu' - Ảnh 5
Giây phút xúc động trong Hội trường Thống Nhất - Ảnh: Minh Cát
Hàng nghìn người dân đứng bên đường đưa tiễn linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Hàng nghìn người dân đứng bên đường đưa tiễn linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Hàng nghìn người dân Củ Chi xúc động, mãi nhìn theo linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải lúc di quan về Hội trường Thống Nhất.

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