Xúc động dòng status của Quang Hải và Văn Hậu gửi đến bé trai 4 tuổi bị u não

Mới đây, các cầu thủ Quang Hải , Văn Hậu , Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh đã nhận lời tham gia chương trình Điều ước thứ 7, cùng hiện thực hóa một trong những giấc mơ của Tom.

Những ngày gần đây, câu chuyện về bé Tom (4 tuổi) đang phải từng ngày chiến đấu với căn bệnh u não khiến nhiều người rơi lệ. Bé trai bị bệnh khi mới 33 tháng tuổi. Khối u lại nằm ở sau gáy, trên cột tủy sống cực kỳ nguy hiểm. Tính đến hiện tại, Tom đã trải qua 16 lần xạ trị và 2 ca phẫu thuật lớn để có thể tiếp tục hành trình sống đầy lạc quan và nghị lực.

Chứng kiến cậu bé nhỏ kiên cường không chịu đầu hàng số phận, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã rơi lệ vì xúc động và khâm phục.

Đồng thời, trong chương trình này, cầu thủ Quang Hải cũng bày tỏ quyết tâm của bản thân cũng như đồng đội: "Chúng em sẽ chiến đấu hết mình để cố gắng mang Cup Vàng về cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, cho bé Tom...".

Cầu thủ Văn Hậu dành tặng chức vô địch cho cậu bé Tom - Ảnh chụp màn hình

Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã giữ đúng lời hứa, thi đấu hết sức mình để giành chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 về cho Tom và hàng triệu cổ động viên Việt Nam.

"Phải luôn mạnh mẽ nhé Tom. Lúc nào cũng phải mạnh mẽ chiến đấu và kiên cường lên nhé Tom. Luôn có một ước mơ. Các chú có hứa là sẽ vô địch để dành tặng chức vô địch này cho Tom. Các chú đã làm được rồi!", cầu thủ Văn Hậu chia sẻ trên trang cá nhân.

Cùng lúc đó, cầu thủ Nguyễn Quang Hải cũng chia sẻ bức ảnh cúp vô địch và không quên gửi lời đến cậu bé Tom: "Các chú giữ lời hứa với Tom rồi nhé. Mong rằng những điều kì diệu sẽ đến với con và gia đình".

Dòng trạng thái của cầu thủ Quang Hải khiến người hâm mộ xúc động - Ảnh chụp màn hình

Được gặp những cầu thủ mình yêu thích và chứng kiến chiến thắng lịch sử của đội tuyển chắc hẳn sẽ là kỉ niệm thật đẹp với Tom. Giờ đây, có lẽ cậu bé cũng đang cực kỳ hạnh phúc với món quà lớn mà các cầu thủ dành tặng cho mình.