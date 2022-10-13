Tại tòa, Nguyễn Trung Huyên thừa nhận mọi hành vi từ hành hạ cháu bé (bắt nuốt đinh, uống thuốc diệt cỏ, đổ keo vào mũi) cho đến việc đóng đinh bằng quả tạ vào đầu, trực tiếp khiến cháu Đ.N.A (3 tuổi, con riêng của người tình Huyên) tử vong.

Đỉnh điểm là sáng 17/1/2022, Huyên đóng 10 chiếc đinh vào đầu cháu bé, làm cháu bị thương nặng phải đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). Đến 22 giờ ngày 12/3/2022, bé gái tử vong tại bệnh viện do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả từ việc vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua.

Theo thông tin từ Infonet cho biết, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 1/2022, Nguyễn Trung Huyên đã năm lần sử dụng các thủ đoạn tàn độc để gây tổn hại sức khỏe cho cháu bé Đ.N.A. (sinh năm 2018).

Quá trình xét hỏi công khai, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai này phù hợp, thống nhất với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, với các tài liệu và chứng cứ thu thập được, với kết quả thực nghiệm hiện trường và lời khai những người liên quan…

Theo đại diện VKS, hành vi của bị cáo diễn ra trong thời gian dài, nhiều lần, với ý muốn tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Trẻ em cần được pháp luật và người thân bảo vệ, nhưng bị cáo đã giết người vô cớ với động cơ đê hèn, tính chất man rợ. Hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm quyền được sống của cháu bé, mà còn gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại, gấy bất bình trong dư luận xã hội. Do đó, cần có hình phạt nghiêm khắc, đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình về tội giết người, 4-5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Buộc bị cáo bồi thường cho bị hại gần 470 triệu đồng.

Về phía chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ cháu bé), vị đại diện VKSND TP Hà Nội cho rằng không có cơ sở xác định Luyến đồng phạm với Huyên về hành vi giết người. Mặc dù xuất hiện lời khai của nhân chứng mới, tuy nhiên căn cứ tài liệu chứng cứ trong vụ án không đủ cơ sở xử lý trách nhiệm hình sự đối với Luyến.

Mẹ cháu bé bật khóc tại phiên toàn xét xử. Ảnh: Dân Trí

Trong khi đó, được triệu tập đến phiên tòa với vai trò là người đại diện hợp pháp cho bị hại, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé gái) không giữ được bình tĩnh khi trình bày trước HĐXX.

Ông Chức cho biết từ khi sinh ra, A. được gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nên rất lanh lợi, ngoan ngoãn. Khi chị Luyến và chồng là anh Đỗ Hữu Chung không tìm được tiếng nói chung và ra tòa ly hôn, ông Chức cho biết tòa án phán quyết để chị Luyến nuôi cháu N.A., 2 người con còn lại do gia đình anh Chung chăm sóc.

Theo thông tin từ Dân Trí cho biết, khi được cho phép bày tỏ quan điểm của bản thân, ông Chức đề nghị HĐXX phải làm rõ, điều tra vai trò của mẹ bé gái. "Là một người mẹ, tôi không tin Luyến không biết những lần người tình của cô ta hành hạ, giết con gái mình. Tôi đau và rất xót cháu gái", ông Chức trình bày.