5 tháng trước, khi Thông Thị Thu Hiền (18 tuổi, ngụ thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 3 và chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của mình thì tai họa ập đến. Hiền thấy cơ thể mệt mỏi, chán ăn, đau miệng, sút cân mạnh. Cô cứ nghĩ đó là những biểu hiện trong giai đoạn ốm nghén nên không đi thăm khám. Đến khi hàm răng mọc lên một khối u như viên bi, đau nhức, Hiền được cha mẹ đưa đến bệnh viện thì đau đớn khi phát hiện bị ung thư quai hàm.

Hiền trở nên thân tàn ma dại sau 5 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư, cơ thể gầy gò, yếu ớt, da xanh xao, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn vì bị khối u khổng lồ che lấp. Từ một cô gái xinh đẹp, năng động với bao dự định về tương lai phía trước, giờ đây, cuộc sống của Hiền phụ thuộc hoàn toàn vào người thân, vật vã với những cơn đau thể xác liên tiếp hoành hành.

"Khi nghe tin em sốc lắm, trời đất như sụp đổ dưới chân. Em không nghĩ được gì khi án tử đã treo lơ lửng trên đầu. Chưa có cơ hội khoác lên người chiếc áo cô dâu sau những tháng ngày chờ đợi, vậy mà em đã phải gánh chịu bất hạnh như thế này đây. Hôn lễ của em sau đó bị hủy bỏ thay vào đó là những tháng ngày đằng đẵng nằm viện để chiến đấu với bệnh tật. Giờ hi vọng của em chỉ còn con thôi. Dù như thế nào đi nữa em cũng sẽ tiếp tục chiến đấu để con có cơ hội chào đời", Hiền mệt mỏi chia sẻ.

Hiện Hiền đang mang thai ở tháng thứ 8 - Ảnh: Gia đình cung cấp

Hiền là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Hàng chục năm trước, cả gia đình dắt díu nhau vào Đồng Nai mưu sinh với đủ nghề làm thuê làm mướn. Vì kinh tế khó khăn nên vừa học xong lớp 7 là Hiền nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ công việc nhà, nội trợ. 17 tuổi, dù chưa đủ tuổi lao động nhưng cô vẫn xin đi làm thuê với hi vọng kiếm tiên phụ giúp cha mẹ. Cũng trong thời gian này, Hiền đem lòng yêu thương một nam đồng nghiệp và mang thai. Khi thai nhi được 3 tháng, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân thì phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.

Cố gắng từng ngày để được gặp con

Hiện căn bệnh của Hiền đã ở giai đoạn cuối, khối u đã di căn xuống bụng khiến thai phụ trẻ tuổi ngày đêm đau đớn ôm bụng than khóc. Vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi nên thời gian gần đây, Hiền xin điều trị bằng thuốc Nam để cầm chừng sự sống.

Chân dung Hiền khi chưa mắc bệnh - Ảnh: Gia đình cung cấp

Ông Thông Văn Hướng (42 tuổi, bố của Hiền) chia sẻ, Hiền là công nhân thời vụ, từ khi nhập viện điều trị đến bây giờ cô không được hưởng bất kỳ một loại bảo hiểm nào, chi phí rất tốn kém.

"Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, sức cùng lực kiệt, tôi đành chấp nhận đưa con về quê để cậy nhờ anh em họ hàng. Cái thai trong bụng con gái tôi đã được 8 tháng, bác sĩ cho biết thai nhi phát triển khỏe mạnh bình thường. Đó cũng là niềm an ủi duy nhất đối với con tôi. Nó vẫn đang giành giật sự sống từng ngày để gặp mặt con mình", ông Hướng thở dài nhìn con.

Mọi giúp đỡ cho Hiền xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ, anh Thông Văn Hướng: thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, ĐT: 01639701216.