Cảnh sát Seoul cho biết, họ đã tìm thấy cậu học sinh trung học đã chết tại một chỗ ở phía tây Seoul vào lúc 23g40 ngày 13/12 trong khi tìm kiếm sau khi mẹ cậu báo cáo 30 phút trước đó rằng con trai bà đã mất tích.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Online, ngày 14/12, cảnh sát Hàn Quốc cho biết, một thiếu niên sống sót sau vụ chen lấn chết người trong đám đông ở khu Itaewon, Seoul được tìm thấy đã chết nghi tự sát.

Không có thư tuyệt mệnh nào được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát cho biết cũng không có dấu hiệu của việc bị hãm hại. "Cậu ấy được cho là đã tự kết liễu đời mình. Và theo mong muốn của gia đình, sẽ không khám nghiệm tử thi" - một quan chức cảnh sát cho biết.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Thu thập chứng cứ từ gia đình cũng như những phát hiện ban đầu cho thấy, thiếu niên này là một trong những người sống sót sau đám đông chết chóc vào ngày 29/10 khiến 158 người thiệt mạng trong lễ Halloween. Cậu cũng đã mất một người bạn trong vụ tai nạn sau khi cùng nhau đến chơi tại khu vực vào đêm xảy ra tai nạn.

Sau tai nạn thiếu niên này đã được điều trị y tế vì bị thương và theo gia đình, từ đó em khá trầm lặng và thường cảm thấy mất mát khi mất đi người bạn của mình.

Cảnh sát đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác khiến cậu tự vẫn. Các quan chức ngành giáo dục và gia đình cho biết cậu đã được tư vấn tâm lý ở bệnh viện và trường học để vượt qua tình trạng sang chấn tâm lý.

“Chuyên gia tư vấn nói rằng cháu tôi đã khá hơn, và đúng là nó đã bắt đầu hồi phục từng chút một” - bác của cậu bé cho biết tại tang lễ.

Theo thông tin từ gia đình, thiếu niên này bất tỉnh trong vụ giẫm đạp, nhưng đã tỉnh dậy sau khi ai đó vẩy nước vào mặt. Sau thảm họa, cậu rơi vào tình trạng có thể mất mạng, nhưng đã qua khỏi nhờ điều trị.

Trong một diễn biến khác, ngày 14/12, gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon lập một bàn thờ gần hiện trường. Họ cho rằng chính phủ đã không làm đủ để tưởng nhớ các nạn nhân, như lập một đài tưởng niệm tại đó.