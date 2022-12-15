Xót xa: Một thiếu niên sống sót sau vụ giẫm đạp Itaewon nghi tự tử vì đau buồn bởi cái chết của người bạn trong vụ thảm họa

Xã hội 15/12/2022 08:35

Không có thư tuyệt mệnh nào được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát cho biết cũng không có dấu hiệu của việc bị hãm hại.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Online, ngày 14/12, cảnh sát Hàn Quốc cho biết, một thiếu niên sống sót sau vụ chen lấn chết người trong đám đông ở khu Itaewon, Seoul được tìm thấy đã chết nghi tự sát.

Cảnh sát Seoul cho biết, họ đã tìm thấy cậu học sinh trung học đã chết tại một chỗ ở phía tây Seoul vào lúc 23g40 ngày 13/12 trong khi tìm kiếm sau khi mẹ cậu báo cáo 30 phút trước đó rằng con trai bà đã mất tích. 

Không có thư tuyệt mệnh nào được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát cho biết cũng không có dấu hiệu của việc bị hãm hại. "Cậu ấy được cho là đã tự kết liễu đời mình. Và theo mong muốn của gia đình, sẽ không  khám nghiệm tử thi" - một quan chức cảnh sát cho biết. 

Xót xa: Một thiếu niên sống sót sau vụ giẫm đạp Itaewon nghi tự tử vì đau buồn bởi cái chết của người bạn trong vụ thảm họa - Ảnh 1
Hoa tưởng niệm các nạn nhân được đặt ở hiện trường thảm họa giẫm đạp Itaewon - Ảnh: Yonhap
Xót xa: Một thiếu niên sống sót sau vụ giẫm đạp Itaewon nghi tự tử vì đau buồn bởi cái chết của người bạn trong vụ thảm họa - Ảnh 2

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Thu thập chứng cứ từ gia đình cũng như những phát hiện ban đầu cho thấy, thiếu niên này là một trong những người sống sót sau đám đông chết chóc vào ngày 29/10 khiến 158 người thiệt mạng trong lễ  Halloween. Cậu cũng đã mất một người bạn trong vụ tai nạn sau khi cùng nhau đến chơi tại khu vực vào đêm xảy ra tai nạn.

Sau tai nạn thiếu niên này đã được điều trị y tế vì bị thương và theo gia đình, từ đó em khá trầm lặng và thường cảm thấy mất mát khi mất đi người bạn của mình.

Cảnh sát đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác khiến cậu tự vẫn. Các quan chức ngành giáo dục và gia đình cho biết cậu đã được tư vấn tâm lý ở bệnh viện và trường học để vượt qua tình trạng sang chấn tâm lý.

“Chuyên gia tư vấn nói rằng cháu tôi đã khá hơn, và đúng là nó đã bắt đầu hồi phục từng chút một” - bác của cậu bé cho biết tại tang lễ.

Theo thông tin từ gia đình, thiếu niên này bất tỉnh trong vụ giẫm đạp, nhưng đã tỉnh dậy sau khi ai đó vẩy nước vào mặt. Sau thảm họa, cậu rơi vào tình trạng có thể mất mạng, nhưng đã qua khỏi nhờ điều trị.

Trong một diễn biến khác, ngày 14/12, gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon lập một bàn thờ gần hiện trường. Họ cho rằng chính phủ đã không làm đủ để tưởng nhớ các nạn nhân, như lập một đài tưởng niệm tại đó.

Thông tin mới vụ thảm kịch Itaewon tại Hàn Quốc: người nhà nạn nhân quyết định hiến tạng cứu sống thêm nhiều người

Thông tin mới vụ thảm kịch Itaewon tại Hàn Quốc: người nhà nạn nhân quyết định hiến tạng cứu sống thêm nhiều người

Cha mẹ của nam thanh niên vừa qua đời trong thảm kịch Itaewon sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện đã có nghĩa cử đẹp khi quyết định hiến tạng để cứu sống thêm nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   sống sót sau vụ Itaewon thiếu niên tử vong vụ Itaewon giẫm đạp nhau tại Iteawon

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 52 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 52 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc