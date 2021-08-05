Xót xa hình ảnh bé gái 3 tuổi phải đi cách ly điều trị cùng ông bà nội ngay trong đêm vì bố mẹ đều mắc Covid-19

Lực lượng chức năng đưa cháu Đ.T.A.(3 tuổi) cùng cả gia đình ở nhà E8 Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hà Đông trong đêm qua.
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Theo thông tin của Vietnamnet, sáng ngày 5/8, ông Nguyễn Hoàng Điệp - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sau khi rà soát, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến 5 bệnh nhân mắc Covid-19 trong khu tập thể E8 (phường Thanh Xuân Bắc) đều đã cho kết quả âm tính.
Cụ thể, 5 trường hợp mắc Covid-19 tại đây là từ gia đình chị V.K.H. (nữ, SN 1987). Được biết, trước đó, ngày 2/8, chị H. bị bỏng ở mặt sau cẳng chân nên có đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia khám. Tại đây, khi được làm xét nghiệm nhanh đã cho kết quả dương tính. Đến ngày 3/8, bệnh nhân xét nghiệm lần 2 cũng có kết quả PCR khẳng định dương tính.
Theo Pháp luật và bạn đọc, cùng thời điểm này, chồng chị H. được xác định dương tính. Tiếp theo sau đó là các bệnh nhận dương tính gồm cháu Đ.T.A. - con gái của chị H. (SN 2018); bà Đ.T.M. - mẹ chồng chị H. (SN 1950) và ông Đ.D.T. - bố chồng chị H (SN 1944).
Được biết, hoàn cảnh gia đình chị H. rất ít người và 2 ông bà đã có tuổi, sức khỏe cũng không còn tốt, con gái chị H. năm nay mới chỉ 3 tuổi. Trước đó, vợ chồng chị H. đã được cơ quan chức năng tổ chức cách ly và đêm ngày 4/8, cháu A. được cùng ông bà nội đi điều trị tại Bệnh viện Hà Đông.
Ông Nguyễn Hoàng Điệp - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, tòa nhà E8, phường Thanh Xuân Bắc là khu tập thể có 87 hộ và 285 nhân khẩu, đã được cách ly y tế trong vòng 14 ngày (từ ngày 4/8 đến ngày 18/8) để phòng, chống dịch Covid-19.
Ông nói thêm: "Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cho phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà. Hiện Trung tâm Y tế quận đã lấy mẫu xét nghiệm cho 114 trường hợp liên quan. Trước đó, UBND phường Thanh Xuân Bắc đã thông báo tìm người đến chợ Thanh Xuân Bắc và các ki-ốt phía sau nhà E8 (giáp chợ Thanh Xuân Bắc), liên quan bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn."