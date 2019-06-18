Chứng kiến vợ bị xe khách tông tử vong tại chỗ, người chồng ôm thi thể khóc lóc thảm thiết khiến mọi người xung quanh xót xa.

Mới đây, trên địa bàn TP. Rạch Giá (Kiên Giang) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 18/6, anh Lâm Quốc Khánh (ngụ Bến Tre) điều khiển xe khách 28 chỗ lưu thông theo hướng từ Rạch Sỏi về trung tâm TP. Rạch Giá.

Khi đến ngã tư đường 3 tháng 2 giao với đường Phan Huy Chú (phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) thì bất ngờ va chạm với xe máy do anh Tuấn (32 tuổi, ngụ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, Kiên Giang) chở vợ là chị Sáu (30 tuổi). Cú va chạm khiến chị Sáu ngã xuống đường và bị xe khách cán trúng đầu tử vong tại chỗ. Vợ bị xe khách cán tử vong, chồng ôm thi thể khóc ngất - Ảnh: TN Những người dân xung quanh nghe tiếng va chạm lớn nên chạy đến xem. Tại hiện trường, xe máy bị văng ra một nơi, anh Tuấn ngất xỉu còn chị Sáu nằm trên đường, đầu biến dạng, riêng xe khách dừng cách đó khoảng 10 mét. Sau khi tỉnh lại, anh Tuấn ôm thi thể vợ vào lòng kêu khóc thảm thiết khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa.

Vợ chồng anh Tuấn là công nhân xây dựng của một đơn vị trên địa bàn TP. Rạch Giá. Trên đường đi làm đến địa điểm trên thì không may xảy ra tai nạn thương tâm. Hiện xe khách gây tai nạn và tài xế Lâm Quốc Khánh đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cách đây ít ngày, tại thôn Phú Hải, xã Phú Thuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Khoảng 9 giờ 30 sáng 9/6, chiếc xe ben lưu thông theo hướng từ Văn Bàn đi Lào Cai, khi chạy đến địa phận thôn Phú Hải thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy đi cùng chiều. Cú va chạm khiến người đàn ông trên xe máy ngã ra đường và bị xe ben cán tử vong. Người đàn ông bị xe ben cán tử vong - Ảnh: FB Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy nằm dưới gầm xe ben còn cơ thể người đàn ông không còn hình dạng ban đầu. Người thân của nạn nhân đã vô cùng đau đớn, gào khóc thảm thiết. Cảnh tượng thương tâm khiến những người chứng kiến vô cùng đau lòng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xét xử vụ tai nạn kinh hoàng ở Hàng Xanh: Nữ tài xế BMW khóc nghẹn xin lỗi gia đình các nạn nhân Sau khi nghe lời xin lỗi của nữ tài xế BMW, đại diện của nạn nhân nữ tử vong trong vụ tai nạn cho biết dù dùng bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được nỗi đau này.

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