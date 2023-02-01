Xót xa bé trai 6 tuổi bị mẹ để lại chùa kèm bức thư 'bố dượng không đồng ý nuôi': Hơn 1 tháng qua tìm người thân bất thành

“Chúng tôi đã phát thông báo tìm người thân cho bé trai trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng sau hơn 1 tháng vẫn không có người thân nào của cháu đến nhận. Chính quyền đã làm thủ tục và đăng ký cho bé trai ở tại chùa Dâu trên địa bàn xã”, ông Thân Ngọc Hoàn cho hay.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 31/1, ông Thân Ngọc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) cho biết, chính quyền địa phương chưa tìm được người thân bé trai bị mẹ bỏ lại chùa kèm bức thư "bố dượng không đồng ý nuôi".

Theo ông Hoàn, hiện cháu bé vẫn ăn, ngủ tốt. “Tôi đã trực tiếp đến thăm và hỏi tên tuổi, địa chỉ nhà nhưng cháu không nhớ gì cả. Cháu chưa được đi học, ít va chạm nên hơi nhát. Hiện chúng tôi cho cháu đi học mẫu giáo, vào đầu năm học sẽ cho đi học theo đúng độ tuổi" - ông Hoàn nói.



Bé trai đang được chăm sóc tại chùa Dâu - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, cuối tháng 12/2022, người phụ nữ này đã dẫn con đến chùa Dâu làm lễ, sau khi ra về thì người này để lại con và bức thư, không nói gì với nhà chùa. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã cử lực lượng nghiệp vụ xác minh thông tin người phụ nữ và bé trai, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Nội dung bức thư người mẹ để lại: "Kính gửi sư thầy Thích Đàm Lương - Chùa Dâu. Con tên là B.H.S. (SN 1985), con tự kiếm và sinh được 2 cháu (1 trai, 1 gái) nhưng giờ con đi lấy chồng mới, chồng con chỉ đồng ý nuôi cháu gái, còn cháu trai chồng con không đồng ý. Hằng đêm rét mướt bố dượng đuổi cháu đứng ngoài cửa, không cho ngủ trong nhà, con thương cháu nhưng cũng không dám đưa vào.

Con sinh cháu thứ 3, điều kiện kinh tế không thể nuôi được các cháu. Con được biết nhà chùa có nuôi các cháu mồ côi, khuyết tật, cơ nhỡ và hoàn cảnh khó khăn… Do điều kiện hoàn cảnh, con chưa làm giấy khai sinh cho cháu được nên con nhờ thầy làm giấy khai sinh cho cháu để đi học. Cháu sinh ngày 15/4/2016…".

Bức thư người mẹ để lại - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Người mẹ này cũng mong muốn nhà chùa giúp đỡ để cháu được có nơi ở và học tập. Sau này, có điều kiện và ổn định cuộc sống, người mẹ sẽ về thăm cháu và nhà chùa.