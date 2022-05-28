Lực lượng chức năng ở Thanh Hóa đang xác minh, làm rõ sự việc một bé trai 4 tuổi chết đuối dưới ao một nông trại khi đi tham quan du lịch.

Theo báo Người Lao động đưa tin, chiều 28/5, UBND huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận một bé trai 4 tuổi vừa chết đuối dưới ao trong lúc đi tham quan một trong trại giáo dục sinh học hữu cơ trên địa bàn huyện.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, chiều 26/5, bé trai 4 tuổi quê huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) trong lúc đi tham quan cùng người thân tại Trang trại Giáo dục và Sinh học Hữu cơ T-Farm ở thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, không may ngã xuống ao sâu bên trong nông trại.

Khu vực này rộng, cháu bé lại hiếu động trong khi người thân lơ là không để ý, khi phát hiện cháu mất tích, mọi người đã tổ chức đi tìm. Nghi cháu rơi xuống ao nên một số người đã xuống mò và phát hiện thi thể của cháu. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng huyện Đông Sơn phối hợp xác minh, làm rõ.

Khu vực ao nơi cháu bé rơi xuống dẫn tới chết đuối - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin báo Lao động, sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Theo người dân sống gần khu trang trại này cho biết, khu này được xây dựng lên cách đây vài năm, hiện tại, nơi đây trở thành địa điểm thăm quan, nghỉ ngơi cho rất nhiều người dân quanh vùng.

“Mỗi dịp cuối tuần, các cháu nhỏ cùng người thân, hoặc nhà trường tổ chức về đây thăm quan, nghỉ ngơi rất đông. Mỗi vé vào thăm quan là 30.000 đồng/người)” - một người dân cho hay.

Theo ghi nhận, sau khi xảy ra sự việc trên, khu này đã tạm thời đóng cửa, dừng phục vụ.

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