Thương tâm: Sang nhà nội chơi, 2 chị em ruột không may ngã xuống ao, đuối nước tử vong

Xã hội 24/05/2022 20:02

Bà nội không thấy cháu ở nhà nên đi tìm thì phát hiện đôi dép của các cháu nổi dưới ao trước nhà nên hô hoán người dân xung quanh xuống tìm.

Theo báo Giao thông đưa tin, chiều 24/5, thông tin từ UBND xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến cả hai chị em ruột tử vong.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều nay, hai chị em ruột là Nguyễn Anh Th. (11 tuổi) và Nguyễn Thị Ánh Ng. (9 tuổi) chơi ở nhà cùng bà nội. Đến 14h30, bà nội không thấy cháu ở nhà nên đi tìm thì phát hiện đôi dép của các cháu nổi dưới ao trước nhà nên hô hoán người dân xung quanh xuống tìm.

Thương tâm: Sang nhà nội chơi, 2 chị em ruột không may ngã xuống ao, đuối nước tử vong - Ảnh 1
Khu vực ao phát hiện hai chị em ruột đuối nước - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, sau khoảng 30 phút tìm kiếm, người dân tìm thấy hai cháu đã tử vong. Một lãnh đạo xã Phú Lâm thông tin: “Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân. Hoàn cảnh gia đình hai cháu là hộ cận nghèo ở địa phương. Gia đình đang tổ chức mai táng cho hai cháu theo phong tục của địa phương".

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