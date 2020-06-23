Xót cảnh thợ hồ bị xe ben cán tử vong, hộp cơm chưa kịp ăn văng tung tóe khắp hiện trường

Xã hội 23/06/2020 15:58

Trên đường đến nơi làm việc, người thợ hồ gặp tai nạn thương tâm. Tại hiện trường, hộp cơm nạn nhân mua chưa kịp ăn văng tung tóe khắp nơi.

Sáng 23/6, tại khu vực ngã tư 49, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông N.T.S (42 tuổi, quê Sóc Trăng, làm nghề thợ hồ).

Vào thời điểm trên, ông S. chạy xe máy đến chỗ làm. Khi đến ngã tư 49, xe của ông S. xảy ra va chạm với xe ben mang biển số 61C-318xx, đang ôm cua về hướng chợ Tân Uyên. Vụ tai nạn giao thông khiến ông S. và xe máy bị cuốn vào gầm xe ben, tử vong tại chỗ.

Xót cảnh thợ hồ bị xe ben cán tử vong, hộp cơm chưa kịp ăn văng tung tóe khắp hiện trường - Ảnh 1
Người đàn ông gặp tai nạn thương tâm trên đường đi làm - Ảnh: PLO

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, phần cơm mua ăn sáng vung vãi khắp đường, khiến ai nhìn thấy đều không khỏi xót xa.

Nhận được tin dữ, vợ nạn nhân nhanh chóng có mặt tại hiện trường, gào khóc thảm thiết.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đau lòng này, cơ quan chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Bình Dương cũng vừa xảy ra vụ việc xe máy va chạm với xe ben khiến cặp vợ chồng thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng 14/6, chiếc xe ben mang biển số 51C-664.60 lưu thông trên đường ĐT 473. Khi chạy đến nút giao thông Tân Vạn (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tài xế cho xe ôm cua rẽ phải vào đường Nguyễn Xiển thì xảy ra va chạm với một xe máy chạy cùng chiều do một người đàn ông điều khiển, chở theo vợ.

Xót cảnh thợ hồ bị xe ben cán tử vong, hộp cơm chưa kịp ăn văng tung tóe khắp hiện trường - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng thương vong - Ảnh: Internet

Cú va chạm mạnh khiến 2 vợ chồng bị hất văng khỏi xe máy, lọt dưới gầm xe ben. Cả hai nạn nhân bị cuốn đi một đoạn, người vợ bị cán chết tại chỗ, người chồng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tai nạn thương tâm tại Bình Dương: Vợ chết thảm, chồng nhập viện cấp cứu sau va chạm với xe ben 

Tai nạn thương tâm tại Bình Dương: Vợ chết thảm, chồng nhập viện cấp cứu sau va chạm với xe ben 

Sau va chạm với xe ben, người vợ bị bánh xe cán ngang người dẫn đến tử vong. Trong khi đó, người chồng cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Dương tai nạn giao thông va chạm với xe ben

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản