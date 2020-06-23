Trên đường đến nơi làm việc, người thợ hồ gặp tai nạn thương tâm. Tại hiện trường, hộp cơm nạn nhân mua chưa kịp ăn văng tung tóe khắp nơi.

Sáng 23/6, tại khu vực ngã tư 49, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông N.T.S (42 tuổi, quê Sóc Trăng, làm nghề thợ hồ).

Vào thời điểm trên, ông S. chạy xe máy đến chỗ làm. Khi đến ngã tư 49, xe của ông S. xảy ra va chạm với xe ben mang biển số 61C-318xx, đang ôm cua về hướng chợ Tân Uyên. Vụ tai nạn giao thông khiến ông S. và xe máy bị cuốn vào gầm xe ben, tử vong tại chỗ.

Người đàn ông gặp tai nạn thương tâm trên đường đi làm - Ảnh: PLO

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, phần cơm mua ăn sáng vung vãi khắp đường, khiến ai nhìn thấy đều không khỏi xót xa.

Nhận được tin dữ, vợ nạn nhân nhanh chóng có mặt tại hiện trường, gào khóc thảm thiết.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đau lòng này, cơ quan chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Bình Dương cũng vừa xảy ra vụ việc xe máy va chạm với xe ben khiến cặp vợ chồng thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng 14/6, chiếc xe ben mang biển số 51C-664.60 lưu thông trên đường ĐT 473. Khi chạy đến nút giao thông Tân Vạn (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tài xế cho xe ôm cua rẽ phải vào đường Nguyễn Xiển thì xảy ra va chạm với một xe máy chạy cùng chiều do một người đàn ông điều khiển, chở theo vợ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng thương vong - Ảnh: Internet

Cú va chạm mạnh khiến 2 vợ chồng bị hất văng khỏi xe máy, lọt dưới gầm xe ben. Cả hai nạn nhân bị cuốn đi một đoạn, người vợ bị cán chết tại chỗ, người chồng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tai nạn thương tâm tại Bình Dương: Vợ chết thảm, chồng nhập viện cấp cứu sau va chạm với xe ben Sau va chạm với xe ben, người vợ bị bánh xe cán ngang người dẫn đến tử vong. Trong khi đó, người chồng cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

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