Trên đường đi hái lá về tắm cho mẹ, vì thiếu quan sát khi đi bộ qua đường sắt, chị H. gặp tai nạn thương tâm.

Vào khoảng 16 giờ ngày 20/5, tại khu vực phường An Hòa (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, tàu SE4 chạy theo hướng từ TP. HCM ra Hà Nội. Khi chạy đến Km 683+900, đoạn qua địa phận phường An Hòa (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra va chạm với chị N.T.L.H (sinh năm 1965, trú phường Hương Long, TP. Huế) đang đi bộ qua đường sắt.

Mặc dù lái tàu đã cố gắng hãm phanh nhưng vì khoảng cách quá gần nên không kịp. Theo thông tin trên Zing, vào thời điểm xảy ra sự việc, chị H. đi hái lá cây về tắm cho mẹ. Trong lúc băng qua đường sắt, vì thiếu quan sát nên nạn nhân đã gặp tai nạn đau lòng.

Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể nạn nhân, ai nấy đều đau lòng - Ảnh: Zing

Nhận được tin báo, người nhà nạn nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể nạn nhân, ai nấy đều không khỏi xót xa.

Cách đây không lâu, tại Ninh Thuận cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một người phụ nữ tử vong. Theo đó, vào lúc hơn 12 giờ ngày 14/4, đoàn tàu 0564 do đầu máy GM 07 kéo theo 1 toa tàu chuyên dụng chạy từ ga Hòa Trinh về ga Tháp Chàm, khi chạy đến đường ngang ở thôn Trường Sanh (xã Phước Hậu) thì rào chắn đã tự động hạ xuống và phát tín hiệu đèn đỏ để dừng phương tiện.

Vì cố vượt rào chắn, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong - Ảnh: Internet

Lúc này, bà P.T.A (sinh năm 1963, ngụ thôn Trường Sanh) đang điều khiển xe đạp đã len qua rào chắn rồi chạy băng qua đường sắt. Ngay lúc đó, tàu lao đến và tông thẳng vào bà A. khiến nạn nhân bị thương. Mặc dù nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nam thanh niên đứng cạnh đường ray bị tàu hỏa tông đứt lìa cánh tay Khi tàu hỏa chạy đến Km802 + 800 khu vực gần ga Lê Trạch – Thanh Khê (Đà Nẵng) thì phát hiện có 1 nam thanh niên đứng ở bên cạnh đường sắt, nên đã kéo còi liên tục và hãm phanh khẩn cấp nhưng do cự ly quá gần nên tàu đã va vào nạn nhân.

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