Trên đường đi rẫy về, 2 vợ chồng trẻ bị nước cuốn trôi. Người chồng may mắn thoát chết còn chị vợ bị nước cuốn mất tích.

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Văn Nhiếp, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt, huyện Đakrông (Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa có một người bị nước cuốn mất tích.

Bị nước lũ cuốn, người chồng may mắn thoát chết còn chị vợ bị nước cuốn mất tích - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 10 giờ 30 phút hôm nay (18/9), anh Hồ Văn Hích (27 tuổi, ngụ thôn A Pun, xã Tà Rụt) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị H.T.N (26 tuổi) từ rẫy về nhà. Khi chạy đến một đoạn cống, nước chảy tràn qua đường (thuộc địa phận thôn A Pun) thì xe máy của vợ chồng anh Hích bất ngờ bị dòng nước cuốn trôi.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang cố gắng tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: Internet

Sau đó, người chồng bơi được vào bờ còn chị N. bị nước cuốn trôi. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, cơ quan chức năng tìm được chiếc xe máy còn chị N. vẫn mất tích. Hiện chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, vì mưa lớn nên nước trên các sông, suối dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị chia cắt.

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