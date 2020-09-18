Người phụ nữ chạy mô tô cực ngầu nhưng lại cố tình để lộ phần nhạy cảm bị cảnh sát truy lùng

Hình ảnh người phụ nữ ăn mặc phản cảm ngồi trên xe mô tô khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Hiện tại, cảnh sát địa phương đang truy tìm danh tính người phụ nữ này.

Lâu nay, việc chị em phụ nữ ăn mặc phản cảm luôn là một trong những chủ đề nóng được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Không chỉ bị cư dân mạng lên án, ở nhiều quốc gia, việc ăn mặc quá hở hang còn có thể bị phạt.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện thông tin một người phụ nữ Indonesia bị cảnh sát truy lùng suốt nhiều ngày qua. Theo đó, một người dùng mạng xã hội đã đăng clip ghi lại cảnh một phụ nữ mặc váy đen ngồi lái mô tô. Điều đáng nói ở đây là, cô ta cố tình kéo chiếc váy lên để lộ phần nhạy cảm. Mặc dù chiếc váy khá ngắn nhưng có thể nhận ra rằng người phụ nữ đã cố ý vén váy cao lên nhằm gây sự chú ý của mọi người xung quanh.

Người phụ nữ ăn mặc phản cảm bị cảnh sát truy lùng - Ảnh: Internet

Được biết, sự việc trên xảy ra tại thành phố Magelang. Chính quyền địa phương cũng xác nhận clip trên được quay tại đây. Cảnh sát cho biết họ sẽ truy tìm người phụ nữ lái mô tô cũng như người quay clip để xử lý.

Theo cảnh sát, người phụ nữ có thể sẽ bị gán vào tội có hành vi khiêu dâm và lan truyền sản phẩm đồi trụy. Bên cạnh đó, cô ta cũng bị cộng đồng mạng “ném đá” không thương tiếc. Tuy nhiên, một số người cho rằng nhân vật trong clip trên có thể không phải là một phụ nữ thực thụ. Hiện đoạn clip này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội được mọi người bình luận không ngừng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-chay-mo-to-cuc-ngau-nhung-lai-co-tinh-de-lo-phan-nhay-cam-bi-canh-sat-truy-lung-380481.html