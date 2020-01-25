Trên đường đi chơi Tết, cậu bé và chị gái gặp tai nạn thương tâm. Điều khiến nhiều người xót xa là hình ảnh bé trai ngồi ngơ ngác bên đường, không hay chị gái đã tử vong.

Nhiều giờ qua, vụ việc hai chị em gặp tai nạn thương tâm trên đường đi chơi Tết khiến dư luận không khỏi xót xa. Theo thông tin trên Một thế giới, vào sáng 24/1 (tức ngày 30 Tết), chị Y. chở em trai đi chơi chợ Tết ở Hải Phòng. Khi chạy đến trước UBND TP. Hải Phòng, cả hai bị xe khách tông trúng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 30 Tết - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn giao thông khiến chị Y. tử vong tại chỗ còn em trai may mắn thoát chết, chỉ bị thương ở tay. Cũng theo nguồn tin trên, khi xảy ra tai nạn cậu bé không khóc, dường như chưa ý thức được tin dữ xảy ra với chị gái nên khuôn mặt ngơ ngác.

Bé trai ngơ ngác, không hay biết chị gái vừa gặp nạn - Ảnh: FB

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe khách bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân gần đó thấy tội nghiệp nên lấy bạt trùm lên thi thể nạn nhân. Nhận được tin dữ, thân nhân của chị Y. đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

2 mẹ con gặp tai nạn thương vong trên đường ăn cỗ về

Trước đó, vào khoảng 20 giờ tối 22/1 (tức 28 Tết), bà N.T.C trú tại thôn An Quý, xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) được con trai chở bằng xe máy lưu thông trên QL17, chạy theo hướng Cầu Ràm về thị trấn Ninh Giang. Khi chạy đến gần cống Trượi thì xe máy đâm vào cống bê tông cạnh đó. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bà C. tử vong, còn người con trai bị thương nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con thương vong trên đường đi ăn cỗ về - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi xảy ra tai nạn, bà C. cùng con trai đi từ huyện Quỳnh Phụ đến nhà con gái tại huyện Ninh Giang để ăn cỗ. Trên trường về nhà thì xảy ra vụ việc đau lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-canh-cau-be-ngo-ngac-ngoi-ben-duong-khong-biet-chi-gai-vua-bi-xe-khach-tong-chet-349504.html