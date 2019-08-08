Thiếu niên nổi tiếng mạng xã hội với câu nói "chị hiểu hông" khi trộm túi xách Gucci lại bị bắt vì hành vi cướp giật tài sản ở quận 7 (TP.HCM).

Chiều nay (8/8), Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ T.M.H. (15 tuổi, ngụ quận 4) cùng đồng bọn để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào tối qua, H. cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp giật của người đi đường tại phường Tân Phong, quận 7. Phát hiện sự việc, người dân truy bắt nhóm đối tượng và giao cho cơ quan chức năng. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

'Nữ quái chị hiểu hông' lại bị bắt quả tang cướp giật ở quận 7 - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, T.M.H. từng gây bão mạng xã hội vì phát ngôn "chị hiểu hông" sau khi bị bắt quả tang trộm túi Gucci 2.000 USD tại Trung tâm thương mại Estella (phường An Phú, quận 2).

Tối 30/5, H. là nam nhưng lại mặc đồ phụ nữ và có hành vi "nhặt hộ" túi xách của người phụ nữ bàn bên cạnh. Khi bị phát hiện, H. một mực phủ nhận và cho biết thấy túi bị rớt xuống đất nên nhặt giúp. Tuy nhiên, chủ nhân của chiếc túi vẫn cho rằng H. đã cố tình lấy trộm nên hai bên xảy ra cự cãi.

"Chị nói gì vậy? Em thấy cái bóp của chị rớt ở đây. Nếu là trộm thì đã bỏ đi rồi. Em chỉ lượm lên thôi, chị hiểu hông?", phát ngôn của H. nhanh chóng trở thành trào lưu trên mạng.

Vụ việc trộm túi Gucci cùng phát ngôn 'chị hiểu hông' từng gây bão mạng xã hội - Ảnh: FB

Đáng nói vào chiều cùng ngày, trước khi trộm túi xách Gucci, H. đã trộm điện thoại iPhone 6 của một khách khác tại quán cafe trong siêu thị Big C (TP. Biên Hoà, Đồng Nai).

Do H. là trẻ vị thành niên nên chỉ bị phạt hành chính. Sau khi được cho về nhà giáo dục tại địa phương, H. lại bị bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản ở quận 7 khiến nhiều người ngán ngẩm.

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