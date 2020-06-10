Xôn xao hình ảnh cô gái bị cắt quần áo, kéo lê giữa phố vì cặp kè với chồng người khác

Đoạn clip cô gái trẻ bị đánh ghen giữa đường ở Hà Giang gây bão mạng và nhận về hàng ngàn ý kiến trái chiều.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái bị nhóm phụ nữ đánh ghen giữa đường thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cô gái bị đánh ghen giữa đường - Ảnh: FB

Hình ảnh trong clip cho thấy cô gái mặc áo kẻ bị 3 người phụ nữ mặc trang phục dân tộc túm tóc kéo lê trên đường phố. Dù nạn nhân cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Thậm chí, một người phụ nữ trong nhóm còn rút dép dưới chân đánh tới tấp vào đầu và mặt của cô gái. Nhiều người dân đi đường tò mò về sự việc và dừng lại hỏi han thì được người quay clip phía sau giải thích "đánh ghen đó".

Theo thông tin chia sẻ, cô gái áo kẻ được cho là có quan hệ bất chính với người đàn ông đã có gia đình nên bị vợ của người tình tìm đến tận nơi đánh ghen.

Nhóm phụ nữ túm tóc kéo lê cô gái trẻ trên phố - Ảnh cắt từ clip

Sự việc xảy ra tại Hà Giang - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip gây bão mạng xã hội và nhận về hàng ngàn ý kiến trái chiều: "Cặp kè với đàn ông có vợ làm gì không biết, bao nhiêu vụ bị đánh rồi mà còn chưa chừa sao?"; "Đàn ông độc thân đầy ra đấy, sao phải khổ thế không biết"; "Quan điểm cá nhân của mình thì không nên đánh ghen, vừa mất mặt vừa vi phạm pháp luật"; "Ai trong hoàn cảnh này mới hiểu được, đau xót lắm mọi người ạ"; "Chồng ngoại tình thì bỏ đi, hao hơi tốn sức chi vậy chị ơi"...

Tiền Giang: Người phụ nữ U60 bị cháu họ cưỡng hiếp sau khi nhờ theo dõi chồng để đánh ghen Nghi ngờ chồng ngoại tình nên bà O. nhờ cháu họ của chồng theo dõi để đánh ghen. Thế nhưng sau đó gã cháu họ đã thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân.

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