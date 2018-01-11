Xe chở dâu lật bên đường, hành khách hoảng loạn ngồi khóc nức nở gọi tên người thân còn mắc kẹt bên trong

Xã hội 11/01/2018 16:31

Chiếc xe khách chở đoàn người đi rước dâu đang lưu thông trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm rồi lật nghiêng. Sau khi may mắn thoát ra ngoài, một số hành khách hoảng loạn ngồi bên đường khóc nức nở chờ người thân được cứu.

Đoạn clip được một số trang mạng chia sẻ vào hôm qua (10/1). Theo thông tin của người đăng tải, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực An Sơn (Gia Lai). Những hành khách trên xe đang trên đường đi rước dâu.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, vụ tai nạn khá nghiêm trọng vì chiếc xe bị lật nghiêng ngay bên đường. Va chạm bất ngờ khiến những người có mặt trên xe vô cùng hoảng sợ. Sau khi thoát ra khỏi ngoài, họ ngồi ngay bên vệ đường vừa khóc nức nở vừa gọi tên người thân còn mắc kẹt.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe bị nạn đã xảy ra va chạm với xe máy. Tài xế xe khách không làm chủ được tốc độ nên gây ra tai nạn.

Xe chở dâu lật bên đường, hành khách hoảng loạn ngồi khóc nức nở gọi tên người thân còn mắc kẹt bên trong - Ảnh 1
Nhiều người nằm khóc thảm thiết bên vệ đường chờ người thân được cứu ra ngoài - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Những nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay lập tức. Tại hiện trường, những tráp trầu cau dùng trong lễ cưới nằm vương vãi khắp nơi, chiếc ô tô cũng bị hư hỏng nặng.

Xem đoạn clip, nhiều cư dân mạng không khỏi xót xa khi nhìn thấy những người bị nạn gào khóc tên người thân ngay bên vệ đường. “Nhìn thấy cảnh này mà tội nghiệp quá, đáng lý ra ngày này mọi người phải vui vẻ vậy mà nhiều người lại suýt mất mạng vì tai nạn giao thông, hy vọng từ đây đến Tết sẽ không còn vụ tai nạn nào xảy ra nữa”, N.M bình luận.

“Ngày vui mà xảy ra chuyện như thế này chắc cô dâu chú rể buồn lắm. Chỉ mong các bác tài cẩn thận hơn nữa, chứ lái xe kiểu này nguy hiểm quá. Sắp tới đến dịp Tết, mọi người lại đi xe khách nhiều nữa", mong ước của H.Y.

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Từ khóa:   mạng xã hội tai nạn giao thông xe rước dâu bị lật

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