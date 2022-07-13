Sau khi vào trường hỏi mượn điện thoại của 1 học sinh không được, người phụ nữ bịt mặt lôi, kéo em học sinh này lên xe máy rồi chở đi.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, chiều 13/7, Công an xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã có báo cáo xác minh bước đầu về trường hợp 1 phụ nữ bịt mặt vào trường lôi, kéo học sinh rồi chở đi.

Theo đó, khoảng 6 giờ 35 phút cùng ngày, em Trần Q.N. (SN 2011) là con anh Trần M.C. và chị Nguyễn T.T (ngụ xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) vào Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Hòa Phong) ngồi chơi cùng nhóm bạn trên ghế đá.

Lúc này, một phụ nữ đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bịt mặt, mặc áo khoác và váy chống nắng, đi xe máy hiệu Wave RS màu đỏ đen chưa xác định biển số vào trường, rồi tiến đến chỗ em N. ngồi hỏi mượn điện thoại nhưng em N. không cho. Lúc sau, người phụ nữ này cầm tay kéo em N. đưa lên xe máy rồi chở đi.

Người phụ nữ lạ mặt chở bé gái đi bất thường - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin của báo Lao động, khi chở đến UBND thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa), người này để xe máy bên ngoài rồi đưa em N. vào ngồi trên ghế đá đặt ở sân trụ sở khoảng 10 giây rồi tiếp tục đưa em N. ra xe chở đi.

Khi đến cổng chợ Phú Thứ, người phụ nữ bảo N. đứng đợi bên ngoài cùng chiếc xe máy, còn mình vào chợ lấy mũ bảo hiểm cho em N. Một lúc sau, người phụ nữ này trở ra mang theo mũ bảo hiểm và bảo em N. đội lên để chở về trường nhưng em N. không đồng ý thì người phụ nữ này lên xe máy bỏ đi. Người nhà em N. tìm đến chợ Phú Thứ bắt gặp em nên chở về nhà.

Chiều cùng ngày, ông Đỗ Văn Cấp - Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa cho biết đã nắm được sự việc và cảm thấy rất lạ với hành động bất thường của người phụ nữ này.

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