Liên quan đến vụ xe ben lật ngang đè lên ô tô con khiến 3 người chết ở Hoà Bình, bước đầu cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu vi phạm chở quá khổ.

Theo thông tin của Vietnamnet, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn xe ben lật ngang đè lên ô tô con khiến 3 người chết, 1 người bị thương, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Tại hiện trường vụ tai nạn, ông Hùng yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Hoà Bình khẩn trương điều tra, làm rõ vụ TNGT, nhanh chóng đưa vụ việc ra xử lý theo đúng quy định để làm án điểm về xe chở quá khổ, quá tải gây tai nạn chết người.

Về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, ông Trần Hữu Minh - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu hiện trường, bước đầu cho thấy xe ben có dấu hiệu vi phạm kích thước thành thùng chở quá tải, vượt ẩu không tuân thủ các quy tắc về an toàn giao thông. "Đây chỉ là nhận định ban đầu, còn nguyên nhân cụ thể phải chờ cơ quan công an điều tra, xác minh làm rõ" - ông Minh nói. Tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người trên xe con tử vong tại chỗ - Ảnh: báo An toàn Giao thông Theo thông tin của An toàn Giao thông/ báo Giao thông, cũng trong tối 4/6, ông Khuất Việt Hùng đã thay mặt Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tới thăm hỏi, động viên, bày tỏ mong muốn gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn sớm vượt qua nỗi đau, mất mát to lớn này.

Đối với nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn – anh Hà Ngọc Thanh (SN 2002, trú tại xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá), ông Khuất Việt Hùng động viên anh Thanh sớm lấy lại tinh thần, vượt qua khủng hoảng tâm lý và nhanh chóng hồi phục sức khoẻ. Người dân và cơ quan chức năng nỗ lực đưa ô tô con ra khỏi chiếc xe tải quá khổ - Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống Trước đó, khoảng 15h45 ngày 4/6/2022, tại Km472+960 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm Hợp Lý, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô tải BKS: 29H - 770.16 chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang, đè lên ô tô con BKS: 30A - 615.85. Vụ tai nạn khiến 3 người trên ô tô con tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: lái xe Phạm Văn Toàn (SN 1991, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa); bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1962, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị Tào Thị Hương (SN 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa).

Hiện trường tang thương vụ xe tải vượt ẩu đè bẹp dúm ô tô con khiến 3 người tử vong Tại hiện trường vụ tai nạn thương tâm, người dân và cơ quan chức năng ra sức đưa ô tô con ra khỏi chiếc xe tải quá khổ.

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