Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, chiếc xe tải BKS 29H - 770.16 đang được lực lượng cứu hộ tiến hành cẩu kéo để rời khỏi hiện trường, giải phóng giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xóm Hợp Lý, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Theo An toàn giao thông/ báo Giao thông đưa tin, đêm 4/6, lực lượng chức năng tỉnh Hoà Bình vẫn đang khẩn trương thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, cứu hộ các phương tiện trong vụ TNGT làm 3 người tử vong xảy ra vào chiều cùng ngày.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe tải này đang chở đầy đất, lấn làn, vượt ẩu va chạm với chiếc máy xúc cùng chiều rồi lật ngang, đè lên ô tô con BKS 30A - 615.85 di chuyển theo hướng ngược lại. Trên xe con có 3 nạn nhân gồm: lái xe Phạm Văn Toàn (SN 1991, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa); bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1962, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị Tào Thị Hương (SN 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa) đã tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, may mắn cứu sống được nạn nhân duy nhất là anh Hà Ngọc Thanh (SN 2002, trú tại xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá) là hàng xóm của tài xế Toàn, xin đi nhờ từ Hà Nội về quê.



Người dân và cơ quan chức năng nỗ lực đưa ô tô con ra khỏi chiếc xe tải quá khổ - Ảnh: Công an

Ô tô con bị vò nát sau tai nạn thương tâm - Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống

Theo Thông tin của Sức khoẻ và Đời sống, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phải dùng xe cẩu để kéo ô tô con ra. Phương tiện này bị hư hỏng toàn bộ.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ lật xe tải chở đất, đè chết 3 người trong ô tô con trên đường Hồ Chí Minh (địa phận xóm Hợp Lý, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến gia đình và thân nhân người bị nạn.