Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo thông tin của báo VTC News đưa tin, luật sư cho rằng tài xế Audi lái xe trong lúc say rượu là tình tiết để tăng nặng tính chất của sự việc và sẽ phải đối diện mức án tối đa 15 năm tù.

Trả lời VTC News, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định, đây là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khi tước đi mạng sống của nhiều người, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Thịnh là người lái ô tô Audi gây tai nạn giao thông khiến 3 người cùng gia đình chết thương tâm vào đêm 2/6. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy tài xế Thịnh có nồng độ cồn trong cơ thể là 0,604 mg/lít khí thở.

“Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thịnh về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017.

Theo điểm a, Khoản 3, Điều 260, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết 3 người trở lên thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Vậy nên tài xế gây tai nạn trong vụ việc này có thể đối diện mức án cao nhất là 15 năm tù”, luật sư Cường nói.

Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, kiểm tra nồng độ cồn Nguyễn Đức Thịnh cho kết quả 0,604mg/lít khí thở, nghĩa là ở mức rất cao, gấp 1,5 lần mức xử lý vi phạm tối đa quy định tại Nghị định 100 (mức vi phạm bị xử phạt tối đa hiện hành là trên 0,4 mg/lít khí thở). Đây sẽ là tình tiết để tăng nặng tính chất của sự việc cũng như có thể xác định là tình tiết định khung hình phạt.

Cùng nhận định trên, luật sư Trần Văn Huy, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Bảo Tín cho rằng, ngoài việc có thể phải chịu mức hình phạt tối đa là 15 năm, tài xế Audi sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho gia đình nạn nhân bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết, tiền chi phí mai táng, tiền tổn thất về tinh thần đối với thân nhân của nạn nhân…

Trước nhiều ý kiến cho rằng với hành vi sử dụng rượu bia trước khi lái xe khiến 3 người thiệt mạng, bị can Nguyễn Đức Thịnh cần phải bị xử lý ở tội danh giết người, luật sư Huy phân tích: “Tài xế được xác định là vi phạm về giao thông đường bộ và gây chết người, chứ không phải cố ý giết người. Hiểu đơn giản là pháp luật nghiêm cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông nhưng anh vẫn sử dụng, dẫn đến việc mất khả năng điều khiển hành vi của bản thân, gây tai nạn chết người. Theo quy định gọi là lỗi vô ý.

Chỉ khi tài xế có thù oán hay có quan hệ với nạn nhân, có động cơ cố ý gây tai nạn thì mới bị khép vào tội danh giết người”.

Chia sẻ trên VTC Theo luật sư Huy, đây là sự việc đau lòng khi nạn nhân đều là người trong một gia đình, mà người gây tai nạn là cán bộ đang công tác tại Ban quản lý bảo trì đường bộ Bắc Giang thuộc Sở Giao thông Vận tải, nhưng lại vi phạm về nồng độ cồn và đi xe với tốc độ cao.

“Vụ việc một lần nữa cho thấy tai nạn giao thông do rượu bia gây ra là rất thảm khốc, bởi vậy việc tăng cường kiểm soát sử dụng tiêu thụ rượu bia cũng như xử lý vi phạm giao thông là cần thiết để giảm thiểu những vụ tai nạn tương tự có thể xảy ra”, luật sư Trần Văn Huy nói thêm.

Trước đó, trên tờ báo Tiền Phong đưa tin, tài xế Thịnh khai nhận, khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua trong 1-2 giây do xe đang đi với tốc độ nhanh. Sau cú va chạm, túi khí xe Audi phát nổ khiến tài xế bị choáng. Phía ngoài ôtô tóe lửa, hất văng 3 nạn nhân ra xa.

"Tôi bị choáng, không ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc nên đã di chuyển về một con ngõ nhỏ để ngồi và gọi điện cho người thân báo tin", nam tài xế nói.

Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, Thịnh cho hay anh tâm trạng hối hận luôn thường trực về hành vi của mình.

"Hai ngày qua, tôi không thể ngủ và ăn được gì. Tôi thực sự hối hận và mong mọi người từ vụ việc của mình hãy làm chủ tay lái và không sử dụng rượu bia khi lái xe”, nam tài xế nói.