Vụ Việt kiều Canada bị tạt axit: ‘Có nhiều lúc, tôi muốn tìm đến cái chết để giải thoát’

Xã hội 23/03/2021 11:17

Sự việc người Việt kiều Canada bị tạt axit vào đêm mùng 5 Tết cách đây 2 năm từng khiến cả cộng đồng Việt Nam dậy sóng. Hiện, gia đình chỉ mong cơ quan công an có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dù đã xảy ra được một thời gian, nhưng việc anh Võ Duy Nghiêm (SN 1993) - Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân vẫn khiến nhiều người ám ảnh. Theo đó, lúc 19h30 ngày 9/2/2019 (mùng 5 Tết), anh Nghiêm chở bạn gái (nay đã là vợ anh) là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1993, quốc tịch Canada) đi chuyển bằng xe máy trên đường tới tiệc chia tay cùng gia đình thì bất ngờ gặp nạn.

“Tôi chạy xe máy chở bạn gái chạy đến ngã tư Thiên Đàng thì có 2 thanh niên bịt kín mặt đi xe máy từ phía sau vượt lên áp sát. Chúng gọi tên tôi rồi tạt axit vào mặt tôi. Do bị bỏng rát, nhắm kín mắt tôi bị ngã xuống đường” - anh Nghiêm chia sẻ với Vietnamnet.

Chưa hết, anh còn bị 2 người này cắt 3 nhát dao vào chân. Gây án xong, 2 đối tượng lên xe bỏ đi. 

Anh Nghiêm được đưa tới bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng bị bỏng 80% cơ thể, mất thị lực một mặt, gương mặt bị hủy hoại, còn chị Trâm bị bỏng nhẹ.

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 Anh Nghiêm lúc ở bệnh viện - Ảnh: Internet

Ngày 15/2/2019 công ty bảo hiểm ở Canada điều máy bay đưa hai người sang Thái Lan, rồi qua Canada tiếp tục điều trị.

Vì bị bỏng nhẹ nên chị Trâm phục hồi nhanh hơn và trở lại công việc làm nail trước. Anh Nghiêm cũng muốn đi làm nhưng được gia đình khuyên nên ở nhà chờ phẫu thuật xong bởi anh chỉ nhìn được một bên mắt, gia đình không muốn anh vận động nhiều với con mắt này.

Sau hơn 20 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, hiện anh Nghiêm đang phẫu thuật chỉnh hình mũi giai đoạn 2 do bị axit ăn sâu. 

Theo chia sẻ từ người vợ với báo giới, hiện toàn bộ gương mặt của anh Nghiêm đã bị biến dạng hoàn toàn. “Anh ấy đi đâu là mang khẩu trang nên ai cũng nghĩ mũi – miệng không làm sao cả. Thực tế, toàn bộ khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn. Bác sĩ phải lấy da từ trán rồi úp xuống để tạo cái mũi cho anh. Vết thương rất đau và nhức khiến anh không tài nào chợp mắt nổi” - Chị Trâm từng chia sẻ với truyền thông. 

Theo chị Trâm, có thể nhiều phụ nữ nếu gặp hoàn cảnh của chị sẽ chưa vội tính chuyện mang thai. Nhưng chị cho rằng, con là động lực giúp chồng phải cố gắng và trở nên mạnh mẽ.

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Vợ quyết định mang thai để chồng có thêm động lực - Ảnh: FBNV

“Lúc đầu, anh Nghiêm mặc cảm nặng và ngại ra đường vì ngoại hình của mình, anh ấy cứ nằm lì trong nhà ít tiếp xúc với mọi người. Nhưng khi phát hiện tôi có em bé, điều đó giống như là món quà hoàn hảo mà thượng đế ban tặng cho vợ chồng tôi. Anh Nghiêm mạnh mẽ hơn, siêng năng tập luyện và tràn đầy hy vọng trong cuộc sống”, chị Trâm chia sẻ với Vietnamnet.

Đối với anh Nghiêm, hơn một năm rưỡi qua là thời gian khó khăn, mọi thứ sụp đổ, cảm giác buồn bã, tiêu cực bao quanh anh, cho dù cố thoát ra nhưng vẫn không thể vượt qua.

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Con gái giúp anh Nghiêm mạnh mẽ hơn - Ảnh: FBNV 

“Có nhiều lúc, tôi muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho tôi và không muốn người thân trong gia đình chịu khổ” - Anh nghiêm chia sẻ với Vietnamnet. Tuy nhiên, chính tình yêu thương của gia đình, vợ và con gái Zoey đã giúp anh vượt qua.

Dù gia đình chị Trâm đang ở Canada và có cuộc sống êm ấm nhưng chị vẫn luôn bị đêm kinh hoàng ấy ám ảnh. Gia đình chị vẫn sẽ mãi không an toàn cho đến khi nào kẻ thủ ác bị bắt.

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Gia đình hy vọng hung thủ có thể sớm bị bắt - Ảnh: FBNV 

Theo chị Trâm, Công an Việt Nam và Interpol Canada vẫn thường liên lạc để điều tra vụ án.

Hiện tại, bên cạnh ước nguyện cho các ca phẫu thuật của chồng thành công để mắt anh có thể nhìn thấy được, niềm mong mỏi lớn hơn cả của gia đình chị là công an có thể nhanh chóng đưa hung thủ ra ánh sáng, chịu trách nhiệm và hình phạt cho những gì họ đã gây ra.

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