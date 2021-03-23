Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip về việc nữ sinh bị một nhóm người đánh hội đồng trên đường. Nhiều người sau khi xem clip đã rất tức giận và cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý vấn đề trên.

Ngày 22/3, một clip “đánh hội đồng” tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước lan truyền trên mạng xã hội khiến mọi người hoang mang. Theo đó, một nữ sinh bị một cô gái khác - đi cùng cả nhóm - dùng gậy, mũ bảo hiểm đánh vào người, đầu.

Cô gái bị nhóm người hành hung - Ảnh: Cắt từ clip

Qua tìm hiểu, nữ sinh bị đánh hiện đang học lớp 10 của trường THPT Lộc Ninh.S au khi đoạn clip được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến tỏ ra phẫn nộ trước hành động côn đồ của nhóm nữ sinh. Số khác lại cho rằng, cơ quan chức năng cần vào cuộc để giải quyết vụ việc này, nhằm răn đe hành động của nhóm người nói trên.

Theo nguồn tin Tuổi Trẻ, tối ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh cho biết, đang phối hợp với Công an thị trấn Lộc Ninh đang điều tra, xác minh vụ việc.

Xác minh ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh cho biết, N.Q.A. (16 tuổi, học sinh lớp 10A9 Trường THPT Lộc Ninh) và N.T.K.A. (16 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với H.Y.V. (16 tuổi, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lộc Ninh) sau khi nhắn tin trên Facebook.

Khoảng 14h ngày 21/3, N.T.K.A. chạy xe gắn máy chở N.Q.A. đi tìm H.Y.V. để "dạy cho biết lễ độ". Khi đến khu vực một lô cao su thuộc xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh thì gặp H.Y.V. nên N.Q.A. xông vào dùng tay đánh và vật H.Y.V. làm V. bị xước da đầu, sau đó N.Q.A. và N.T.K.A. lên xe rời đi.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi N.T.K.A. chở N.Q.A. đến đoạn đường nhựa thuộc khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh thì bị H.Y.V. và một số người cả nam và nữ (chưa rõ danh tính) dùng xe máy chặn đầu xe của N.Q.A. lại. Tại đây, N.Q.A. bị nhóm người này, trong đó có H.Y.V., T.T.Y.V. và P.L. dùng tay, nón bảo hiểm, cây sắt đánh túi bụi vào người và vào đầu.

Khi N.Q.A. đang bị đánh hội đồng thì có một số người dân kéo đến nên nhóm của H.Y.V. nhanh chóng bỏ đi, còn N.Q.A. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán N.Q.A. bị một số chấn thương nhẹ.

Vụ việc đã được lãnh đạo Trường THPT Lộc Ninh báo cáo lên Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước để có hướng chỉ đạo.

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