Sau khi phát hiện thi thể ông Thắng dưới ống cống, cảnh sát đã phát thông báo truy tìm người đàn bà sống cùng nạn nhân.

Liên quan đến vụ thi thể người đàn ông được phát hiện dưới ống cống, nghi bị sát hại bằng dao và búa, dẫn tin từ Zing News, ngày 17/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo truy tìm bà Nguyễn Thị Cần (47 tuổi, ở xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra liên quan. Nạn nhân trong vụ việc là ông Phạm Văn Thắng (66 tuổi). Theo đó, bà Cần là người sống cùng với ông Thắng, đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ này là có nốt ruồi cách 3 cm trên trước mép phải.

Nguyễn Thị Cần. (Ảnh: Zing) Cảnh sát đề nghị người dân khi phát hiện, có thông tin về bà Nguyễn Thị Cần, báo cho Công an tỉnh Tuyên Quang qua số điện thoại: 02073.871.161 hoặc 0916.028.483. Cơ quan chức năng sẽ giữ bí mật và có phần thưởng cho người cung cấp thông tin. Đồng thời, người nào bao che, chứa chấp nghi can sẽ bị xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 16/2, chia sẻ với báo Dân trí, ông Vũ Quang Đảm - Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, hiện Công an huyện Yên Sơn đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ cái chết của ông Phạm Văn Thắng (SN 1956, trú tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn).

Thi thể ông Thắng được người dân phát hiện ở dưới ống cống ngay trước cổng nhà nạn nhân vào chiều 15/2. Một số nhân chứng cho biết, sau khi không thấy ông Thắng ở nhà, người dân đã gọi nhau đi tìm và thấy thi thể ông này ở dưới ống cống. "Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thấy vết máu của ông Thắng từ trong nhà rơi vãi đến nơi phát hiện thi thể. Vết máu có dấu hiệu bị lau, xóa", lãnh đạo UBND xã Tiến Bộ nói. Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông dưới cống nước. (Ảnh: Pháp Luật) Cũng theo vị này, qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện quần áo của ông Thắng bị đốt. Người sống cùng nạn nhân là bà Nguyễn Thị Cần (47 tuổi) đã rời khỏi nơi cư trú ngay khi vụ việc được phát hiện. Chính quyền địa phương cho hay ông Thắng đã có 2 đời vợ, bà Cần từng một lần ly hôn. Hai người sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn.

Luật sư thông tin vụ bé 8 tuổi bị bạo hành, tiết lộ bé bị hành hạ như thời Trung cổ Sau kết luận giám định tử vong của bé 8 tuổi bị bạo hành được cơ quan Công an TP.HCM đưa ra, luật sự nhận định tội ác của dì ghẻ và cha ruột trong vụ việc là tội ác thời Trung cổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-thi-the-bi-sat-hat-bang-dao-va-bua-trong-ong-cong-cong-an-truy-tim-nguoi-tinh-cua-nan-nhan-450599.html