Sau khi nhận được nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai, gia đình ông Đoàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và không nghĩ được lý do gì khiến con phải tự tử bởi trước khi vào TPHCM học, em vẫn rất vui vẻ trò chuyện cùng gia đình.

Vừa qua, trong chiều 16/2, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về vụ nam sinh năm nhất Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích nhiều ngày rồi chết trên sông Sài Gòn. Theo đó, Công an quận Bình Thạnh thông tin nguyên nhân dẫn đến cái chết là do nam sinh này nhảy sông tử tử. Quá trình tìm thấy thi thể của em thì phát hiện có điện thoại Oppo và đặc biệt trong ba lô của Nghĩa có cục đá xi măng khoảng 10kg. Trò chuyện với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, cha Nghĩa) cả gia đình nam sinh viên đều khá bất ngờ sau khi nghe cơ quan chức năng công bố kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nghĩa. Ai nấy trong gia đình đều không nghĩ ra lý do gì em phải tự tử, trong khi trước đó mọi chuyện đều diễn ra bình thường.

Mẹ ruột nam sinh gục ngã bên quan tài con trai - Ảnh: Tuổi Trẻ Từ nhỏ đến lớn, Nghĩa luôn đạt thành tích học sinh giỏi. Về tính tình, Nghĩa là người hiền lành, ít nói, chưa từng thấy em gây sự hay mâu thuẫn với ai. Gia đình nghèo khó, nên Nghĩa chỉ chăm học hành chứ không đua đòi gì với bạn bè, sống rất đơn giản. Thỉnh thoảng đi uống cà phê với bạn, Nghĩa cũng chỉ đi một lát rồi về, chứ chưa bao giờ về khuya. Còn về chuyện yêu đương, ông Đoàn cho biết Nghĩa chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, bản thân ông cũng không biết con trai mình đã có tình cảm với ai chưa. Từ nhỏ cho đến khi kết thúc học kỳ I năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM, Nghĩa chỉ biết ăn học và phụ giúp gia đình, chứ không thấy em chơi bời hay yêu đương gì.

Ông Đoàn suy sụp, khóc không thành tiếng - Ảnh: Tuổi Trẻ Cha Nghĩa cho biết khi con vào TPHCM nhập học, vì tin tưởng và an tâm khi có dì ruột và chị họ trong TP.HCM ra đón Nghĩa nên gia đình không theo con vào Sài Gòn. Thêm lý do nữa là vì những ngày Tết, giá vé xe khách cao, trong khi đó gia đình lại khó khăn cộng thêm sức khỏe ông Đoàn không tốt vì căn bệnh hen suyễn 20 năm qua nên không đi đâu xa được. Khi Nghĩa lên xe vào thành phố học, gia đình cho biết không thấy em có biểu hiện gì bất thường. Khi lên xe khách, gia đình liên lạc, em vẫn trò chuyện vui vẻ, tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 12/2 thì em không nghe điện thoại gia đình nữa, cũng không liên lạc với ai rồi từ đó mất tích. "Cháu mất tích rồi thi thể được phát hiện trên sông Sài Gòn vào sáng 15/2. Thật sự, đến giờ này, cả gia đình tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cháu", ông Đoàn bần thần. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ông nội của Nghĩa cũng chia sẻ, trước khi lên TP.HCM học, Nghĩa có qua nhà rồi ôm lấy ông bà nội, đòi ông phải làm thịt nướng để ăn rồi chiều tối mới lên xe. Nghĩa không đòi mua gì mà chỉ vui vẻ ăn thịt nướng rồi lên xe vào thành phố học. "Nhìn nó ăn rồi cười vui vẻ, vợ chồng tôi thương cháu vô cùng. Thật không ngờ, đó lại là bữa ăn cuối mà cả nhà được ăn uống cùng với nó" - ông nội Nghĩa chia sẻ.

Vụ nam sinh tự tử khi vào TP.HCM nhập học nghi do vấn đề tâm lý và áp lực học hành Theo thông báo chính thức từ Công an TP.HCM, nguyên nhân nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa tử vong trên sông sau khi vào TP.HCM nhập học là do tự tử, trong balo có cục đá nặng 10kg.

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