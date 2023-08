Vừa qua, trong chiều 16/2, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về vụ nam sinh năm nhất Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích nhiều ngày rồi chết trên sông Sài Gòn. Theo đó, Công an quận Bình Thạnh thông tin nguyên nhân dẫn đến cái chết là do nam sinh này nhảy sông tử tử. Quá trình tìm thấy thi thể của em thì phát hiện có điện thoại Oppo và đặc biệt trong ba lô của Nghĩa có cục đá xi măng khoảng 10kg.

Trò chuyện với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, cha Nghĩa) cả gia đình nam sinh viên đều khá bất ngờ sau khi nghe cơ quan chức năng công bố kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nghĩa. Ai nấy trong gia đình đều không nghĩ ra lý do gì em phải tự tử, trong khi trước đó mọi chuyện đều diễn ra bình thường.