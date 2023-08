Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, chiều 16/2, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về vụ nam sinh năm nhất Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích nhiều ngày rồi chết trên sông Sài Gòn. Theo đó, Công an quận Bình Thạnh thông tin nguyên nhân dẫn đến cái chết là do nam sinh này nhảy sông tử tử. Quá trình tìm thấy thi thể của em thì phát hiện có điện thoại Oppo và đặc biệt trong ba lô của Nghĩa có cục đá xi măng khoảng 10kg.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin về vụ việc nam sinh năm nhất tử vong trên sông (Ảnh: Vietnam Net)

Về nguyên nhân khiến Nghĩa tự tử, Thượng tá Hiếu cho biết cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ. Tuy nhiên, dẫn tin từ Vietnam Net, theo nguồn tin điều tra cho biết bước đầu nghi Nghĩa đang bị vấn đề về tâm lý, do áp lực học hành. Phía công an quận Bình Thạnh đã làm việc và gia đình đã cung cấp những thông tin quan trọng này.