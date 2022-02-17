Vụ nam sinh tự tử khi vào TP.HCM nhập học nghi do vấn đề tâm lý và áp lực học hành

Xã hội 17/02/2022 09:44

Theo thông báo chính thức từ Công an TP.HCM, nguyên nhân nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa tử vong trên sông sau khi vào TP.HCM nhập học là do tự tử, trong balo có cục đá nặng 10kg.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, chiều 16/2, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về vụ nam sinh năm nhất Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích nhiều ngày rồi chết trên sông Sài Gòn. Theo đó, Công an quận Bình Thạnh thông tin nguyên nhân dẫn đến cái chết là do nam sinh này nhảy sông tử tử. Quá trình tìm thấy thi thể của em thì phát hiện có điện thoại Oppo và đặc biệt trong ba lô của Nghĩa có cục đá xi măng khoảng 10kg. 

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Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin về vụ việc nam sinh năm nhất tử vong trên sông (Ảnh: Vietnam Net)

Về nguyên nhân khiến Nghĩa tự tử, Thượng tá Hiếu cho biết cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ. Tuy nhiên, dẫn tin từ Vietnam Net, theo nguồn tin điều tra cho biết bước đầu nghi Nghĩa đang bị vấn đề về tâm lý, do áp lực học hành. Phía công an quận Bình Thạnh đã làm việc và gia đình đã cung cấp những thông tin quan trọng này. 

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Nam sinh đứng một lúc tại bến xe rồi rời đi mà không gọi cho người nhà. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin chi tiết về vụ việc, Thượng tá Trần Văn Hiếu cho biết, chiều 11/2, em Nghĩa lên xe khách đi từ quê Bình Định vào TP.HCM để nhập học tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Dù được dặn gọi người nhà khi đến nơi nhưng đến 4h38 rạng sáng 12/2, Nghĩa đến bến xe miền Đông nhưng không liên hệ người nhà mà tự bắt xe ôm đến Trường ĐH Hutech, đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Sau khi xuống xe, Nghĩa tiếp tục tự bắt một chiếc xe ôm khác đến một địa điểm ở đường D2 rồi xuống xe, tiếp đó, nam sinh tiếp tục đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm, sau đó thuê phòng tại đây nghỉ ngơi. Đến 3h55 ngày 13/2, Nghĩa rời khách sạn, mang theo balô hướng về khu Tân Cảng. Công an ghi nhận nạn nhân đi đến hẻm 243 đường Ung Văn Khiêm, rồi đi ra hướng ra sông Sài Gòn.

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Nghĩa bắt xe ôm rời bến xe rồi đến khách sạn trước khi quyết định ra sông tự tử. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Camera tại hẻm 293 đường Ung Văn Khiêm ghi nhận, Nghĩa đi bộ qua hàng rào nhà dân về hướng bờ sông. Khoảng 4h sáng 13/2, nam sinh đi ra hướng bờ sông, camera khu vực này ghi nhận Nghĩa đã tự tử.

Hiện phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục làm rõ hơn về nguyên nhân cái chết của nam sinh. 

Công an TP.HCM thông báo chính thức: Nam sinh mất tích tử vong do nhảy sông tự tử, balo có 10 kí đá

Công an TP.HCM thông báo chính thức: Nam sinh mất tích tử vong do nhảy sông tự tử, balo có 10 kí đá

Trong họp báo thông tin về vụ nam sinh năm nhất chết trên sông Sài Gòn, công an quận Bình Thạnh thông tin nguyên nhân dẫn đến cái chết là do nam sinh này nhảy sông, đuối nước.

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